"Научилась этому чувству": Надежда Мейхер рассказала о замужестве и материнстве

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Певица призналась, что не ожидала стать матерью троих детей

Бывшая звезда группы "ВИА Гра", а нынче успешная сольная певица, дизайнер и начинающая актриса Надежда Мейхер недавно рассказала, почему так и не вышла замуж за отца своего первого ребенка, сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко. По словам артистки, на тот момент свобода и творческая реализация оказались для нее важнее семьи. Однако позже она все же встретила свою судьбу - и вышла замуж.

До этого она встречала на своем пути неподходящих ей мужчин.

"Сколько я видела мужчин, которые в бизнесе – гиганты мысли, а в личной жизни превращаются в ребенка, который начинает зависеть от тебя и пытается сделать тебя зависимой", – рассказала Надежда в "Ранку з Україною".

Все изменить смог только один человек, который и стал ее парой – бизнесмен Михаил Уржумцев.

"Когда я встретила, так сказать свою судьбу – Мишу, у нас был очень непростой период. Вроде мой человек, но как же найти себя в этих отношениях? Со временем, конечно, я научилась этому чувству, что у меня есть семья", – призналась Мейхер.

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

В 2012 году у пары родилась дочь Аня. Только ее рождение заставило певицу наконец покинуть "ВИА Гру", а еще через три года у супругов родилась вторая дочь – Мария. Надежда призналась, что не ожидала этого.

"Я не ожидала, что стану матерью троих детей. Я невероятно счастлива, но к этому я не готовилась. Не ожидала, что могу быть такой мамой, которая переживает иногда даже не туда, куда нужно. Мамой, которая так заботится", – прокомментировала знаменитость.

Фото: сын Надежды Мейхер Игорь (instagram.com/nadyameiher)

Ранее Надежда Мейхер показала просто-таки идеальную растяжку. Певица активно занимается танцами, в частности, балетом и с легкостью может сесть на шпагат.

Кстати, Надежда Мейхер впечатлила сеть историей из бурной юности. Будущая звезда не могла похвастаться идеальным поведением и сама назвала себя "оторви и выбрось".