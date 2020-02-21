Брутальність під прикриттям жіночності: екс-ВІА Гра підкорила стильним образом

Колишня зірка групи "ВІА Гра", а нині успішна сольна співачка, дизайнер і починаюча актриса Надія Мейхер регулярно захоплює шанувальників стильними образами, а також вражає своєю фізичною формою і ідеальною розтяжкою. В юності вона займалася танцями і навіть мріяла про кар'єру балерини, проте все ж таки віддала перевагу кар'єрі співачки.

На своїй сторінці в Instagram Надія поділилася фото в ефектному луці і розповіла, що це один з її улюблених нарядів. Зірка позує в атласній чорній сукні з принтом у вигляді квітів і подолом різної довжини. Зверху вона накинула бежевий шовковий піджак, а також доповнила образ грубими черевиками і дещо розпатланою зачіскою.

Мейхер зазначила, що подібний аутфит відображає її бунтарський характер.

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

"Це мій один з улюблених нарядів , і обов'язково в поєднанні з таким взуттям. Це підкреслює мій характер бунтарський , примхливий... Обов'язкова брутальність, але під прикриттям жіночності в одязі або взутті. Звичайно я не паїнька , під моєю так званої жіночністю і ( як багато приписують) сексуальністю, ховається «чиста пацанка». І якщо б я не пов'язала своє життя з танцями ( народними, балет, зі сценою, телебаченням, віршами, одягом...) Якщо б не стала тричі мамою ( а дітки мої дуже сильно мене змінили, саме вони відкрили в мені жіночність), можливо, стала б лідером якого-небудь феміністичного угруповання. Вас у житті щось або хтось змушували змінюватися???" - відверто поділилася артистка.

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Підписники по достоїнству оцінили смак і почуття стилю Надії і обсипали її компліментами.

Наряд феєричний! як втім і Ви!

Надія,ви-еталон жіночності та сексуальності)))

Надія ти супер

Взуття супер і образ

Красуня

Дівчина номер 1

Як завжди на висоті. Молодець, завжди любо дорого дивитися. Бажаю завжди бути такою життєрадісною, виглядати приголомшливо, удачі у всіх починаннях і міцного здоров'я!

Відмінний look!!!!

Про,які туфлиииии

Ви прекрасні

найстильніша!!! Альбіна з Вірою селом пахнуть, особливо Альбіна

Красива чарівна мила....

Взуття вогонь

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyameiher)

До речі, Надія Мейхер вразила мережу історією з бурхливої юності. Майбутня зірка не могла похвалитися ідеальною поведінкою і сама назвала себе "відірви та викинь".