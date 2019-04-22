Браво родителям: дочки Оли Поляковой поразили своими талантами (видео)

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Алиса при этом забавно танцует и дурачится

Оля Полякова часто рассказывает и, главное, показывает таланты своих дочерей. Отметим, что украинская "королева ночи" воспитывает двоих девочек: старшая Маша (14 лет) и младшая Алиса (7 лет). При этом звездная мама старается развивать своих девочек как можно более многосторонне. К примеру, старшая Маша занимается пением, играет на пианино, ходит на плаванье, а также занимается танцами на пилоне. Вот и недавно Полякова старшая показала развитие своих девочек.

Так, на своей instagram-страничке украинская певица опубликовала короткое видео, на котором Маша играет на пианино. При этом Алиса дурачиться, забавно танцуя под нежную мелодию. Также еще одна героиня ролика – крестница Поляковой – Лиза.

"Мои девахи", - лаконично подписала видео Оля Полякова.

Отметим, что все девочки на видео одеты в розовые пижамы.

"Это розовая пижамная вечеринка", - комментирует происходящее Полякова.

Видео: instagram.com/polyakovamusic

Конечно же, поклонники Поляковой поспешили оставить свои отзывы под ее новым домашним видео. Многие подчеркнули, что Маша красиво играет на пианино:

Маша очень красиво играет!

Маша классно играет очень!

Красоточки, как и мамочка)

Моя любимая мелодия! Так красиво играет Маша! Молодец!

Только что играла эту мелодию! Мое самое любимое прозведение!

Маша - така молодец!

Девочки как девочки)

Это очень красиво!

Які красунькі – розумнечки, браво батькам!

Олечка, я Вами восхищаюсь. И девченки у Вас замечательные.

Прекрасно, а девочки такие милашкиии!

Оля, молодец! Во всех отношениях!!!

До мурах!

Алиска, танцы огонь)) Маша очень красиво играет…

Напомним, ранее Маша Полякова покорила ультрамодным образом на Голосі країни 9. Девочка посетила суперфинал проекта, по итогам которого победила Оксана Муха.

Также отметим, что в финале 9 сезона популярного проекта свой нежный образ показала и телеведущая Катя Осадчая, которая появилась на сцене в белоснежном платье, словно невеста.