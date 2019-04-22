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Браво батькам: доньки Олі Полякової вразили своїми талантами (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.04.2019 - 13:27
Браво батькам: доньки Олі Полякової вразили своїми талантами (відео)
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Аліса при цьому забавно танцює і дуріє

Оля Полякова часто розповідає і, головне, показує таланти своїх дочок. Зазначимо, що українська "королева ночі" виховує двох дівчаток: старша Маша (14 років) і молодша Аліса (7 років). При цьому зіркова мама намагається розвивати своїх дівчаток як можна більш багатосторонньо. Наприклад, старша Маша займається співом, грає на піаніно, ходить на плавання, а також займається танцями на пілоні. Ось і нещодавно Полякова старша показала розвиток своїх дівчаток.

Так, на своїй instagram-сторінці українська співачка опублікувала коротке відео, на якому Маша грає на піаніно. При цьому Аліса дуріэ, забавно танцюючи під ніжну мелодію. Також ще одна героїня ролика – хрещениця Полякової – Ліза.

"Мої дівчата", - лаконічно підписала відео Оля Полякова.

Відзначимо, що всі дівчатка на відео одягнені в рожеві піжами.

"Це рожева піжамна вечірка", - коментує те, що відбувається Полякова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мої дівчата! @mashapolyakova @alice.polyakova @liza_sad_unicorn моя хрещениця

A post shared by Оля Полякова (@polyakovamusic) on

Відео: instagram.com/polyakovamusic

Звичайно ж, шанувальники Полякової поспішили залишити свої відгуки під її новим домашнім відео. Багато підкреслили, що Маша гарно грає на піаніно:

  • Маша очень красиво играет!
  • Маша классно играет очень!
  • Красоточки, как и мамочка)
  • Моя любимая мелодия! Так красиво играет Маша! Молодец!
  • Только что играла эту мелодию! Мое самое любимое прозведение!
  • Маша - така молодец!
  • Девочки как девочки)
  • Это очень красиво!
  • Які красунькі – розумнечки, браво батькам!
  • Олечка, я Вами восхищаюсь. И девченки у Вас замечательные.
  • Прекрасно, а девочки такие милашкиии!
  • Оля, молодец!  Во всех отношениях!!!
  • До мурах!
  • Алиска, танцы огонь)) Маша очень красиво играет…

Нагадаємо, раніше Маша Полякова підкорила ультрамодним образом на Голосі країни 9. Дівчинка відвідала суперфіналу проекту, за підсумками якого перемогла Оксана Муха.

Також зазначимо, що у фіналі 9 сезону популярного проекту свій ніжний образ показала і телеведуча Катя Осадча, яка з'явилася на сцені в білосніжній сукні, немов наречена.

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