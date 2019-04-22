Браво батькам: доньки Олі Полякової вразили своїми талантами (відео)

Аліса при цьому забавно танцює і дуріє
Оля Полякова часто розповідає і, головне, показує таланти своїх дочок. Зазначимо, що українська "королева ночі" виховує двох дівчаток: старша Маша (14 років) і молодша Аліса (7 років). При цьому зіркова мама намагається розвивати своїх дівчаток як можна більш багатосторонньо. Наприклад, старша Маша займається співом, грає на піаніно, ходить на плавання, а також займається танцями на пілоні. Ось і нещодавно Полякова старша показала розвиток своїх дівчаток.
Так, на своїй instagram-сторінці українська співачка опублікувала коротке відео, на якому Маша грає на піаніно. При цьому Аліса дуріэ, забавно танцюючи під ніжну мелодію. Також ще одна героїня ролика – хрещениця Полякової – Ліза.
"Мої дівчата", - лаконічно підписала відео Оля Полякова.
Відзначимо, що всі дівчатка на відео одягнені в рожеві піжами.
"Це рожева піжамна вечірка", - коментує те, що відбувається Полякова.
Відео: instagram.com/polyakovamusic
Звичайно ж, шанувальники Полякової поспішили залишити свої відгуки під її новим домашнім відео. Багато підкреслили, що Маша гарно грає на піаніно:
Нагадаємо, раніше Маша Полякова підкорила ультрамодним образом на Голосі країни 9. Дівчинка відвідала суперфіналу проекту, за підсумками якого перемогла Оксана Муха.
Також зазначимо, що у фіналі 9 сезону популярного проекту свій ніжний образ показала і телеведуча Катя Осадча, яка з'явилася на сцені в білосніжній сукні, немов наречена.