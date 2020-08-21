Братика или сестричку? 50-летняя Ирина Билык намекнула на пополнение в семье

Народная артистка Украины Ирина Билык нередко делится с поклонниками в сети моментами из своей творческой и семейной жизни. В новой публикации 50-летняя певица показала редкие совместные фото своих сыновей - 21-летнего Глеба и 5-летнего Табриза от последнего брака звезды с фотографом и режиссером Асланом Ахмадовым.

На черно-белях кадрах стильно одетые мальчишки позируют на больших крутых мотоциклах, а на одном снимке Глеб держит младшего брата на руках.

А вот подписью к фото Ирина не на шутку взволновала и заинтриговала фанатов, ведь она заговорила о третьем ребенке! Артистка даже поинтересовалась у подписчиков, кого же больше не хватает сыновьям - брата или сестры.

Ирина Билык показала стильный фотосет своих сыновей (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

"Как вы думаете, кого не хватает в этой компании - маленького братика или сестрички?" - написала Билык.

Взволнованные поклонники принялись активно комментировать публикацию певицы.

Маленькой принцессы, конечно же

Сестричку однозначно. У таких женщин, как Вы, Ирочка, обязательно должна быть дочка!

Ирочка, добрый вечер. Наверное, не хватает сестрички

Сестрички )

Двух сестричек

Можно поздравлять?

Вашей доченьки!

Вы готовите сюрприз?

Конечно же маленькой Сестрички

Не хватает вашей маленькой копии доченьки

Красавчики

Скриншот комментариев

Напомним, сын Ирины Билык не на шутку озадачил ее заявлением на отдыхе в Турции.

Ранее Ирина Билык очаровала ярким нарядом от украинского дизайнера.