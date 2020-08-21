Братика или сестричку? 50-летняя Ирина Билык намекнула на пополнение в семье

Певица поделилась редкими совместными кадрами своих сыновей
Народная артистка Украины Ирина Билык нередко делится с поклонниками в сети моментами из своей творческой и семейной жизни. В новой публикации 50-летняя певица показала редкие совместные фото своих сыновей - 21-летнего Глеба и 5-летнего Табриза от последнего брака звезды с фотографом и режиссером Асланом Ахмадовым.
На черно-белях кадрах стильно одетые мальчишки позируют на больших крутых мотоциклах, а на одном снимке Глеб держит младшего брата на руках.
А вот подписью к фото Ирина не на шутку взволновала и заинтриговала фанатов, ведь она заговорила о третьем ребенке! Артистка даже поинтересовалась у подписчиков, кого же больше не хватает сыновьям - брата или сестры.
Ирина Билык показала стильный фотосет своих сыновей (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
"Как вы думаете, кого не хватает в этой компании - маленького братика или сестрички?" - написала Билык.
Взволнованные поклонники принялись активно комментировать публикацию певицы.
Скриншот комментариев
Напомним, сын Ирины Билык не на шутку озадачил ее заявлением на отдыхе в Турции.
Ранее Ирина Билык очаровала ярким нарядом от украинского дизайнера.