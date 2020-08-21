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Братика або сестричку? 50-річна Ірина Білик натякнула на поповнення в сім'ї

Автор: Марина Настевич

Співачка поділилася рідкісними спільними кадрами своїх синів

Народна артистка України Ірина Білик нерідко ділиться з шанувальниками в мережі моментами зі свого творчого і сімейного життя. У новій публікації 50-річна співачка показала рідкісні спільні фото своїх синів - 21-річного Гліба і 5-річного Табриза від останнього шлюбу зірки з фотографом і режисером Асланом Ахмадовим.

На чорно-білях кадрах стильно одягнені хлопчики позують на великих крутих мотоциклах, а на одному знімку Гліб тримає молодшого брата на руках.

А ось підписом до фото Ірина не на жарт схвилювала і заінтригувала фанатів, адже вона заговорила про третю дитину! Артистка навіть поцікавилася у підписників, кого ж більше не вистачає синам - брата або сестри.

Ірина Білик показала стильний фотосет своїх синів (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

"Як ви думаєте, кого не вистачає в цій компанії - маленького братика чи сестрички?" - написала Білик.

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Схвильовані шанувальники почали активно коментувати публікацію співачки.

  • Маленької принцеси, звичайно ж
  • Сестричку однозначно. У таких жінок, як Ви, Іринка, обов'язково повинна бути донька!
  • Іринка, добрий вечір. Напевно, не вистачає сестрички
  • Сестрички )
  • Двох сестричок
  • Можна вітати?
  • Вашої донечки!
  • Ви готуєте сюрприз?
  • Звичайно ж маленької Сестрички
  • Не вистачає вашої маленької копії донечки
  • Красунчики

Скріншот коментарів

Нагадаємо, син Ірини Білик не на жарт спантеличив її заявою на відпочинку в Туреччині.

Раніше Ірина Білик зачарувала яскравим вбранням від українського дизайнера.

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