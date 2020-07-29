Сын Ирины Билык не на шутку озадачил ее заявлением на отдыхе в Турции

Ирина Билык с сыном Табризом (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Певица отправилась с сыном в знаменитый парк развлечений

Ирина Билык вместе с младшим сыном Табризом решила не терять летнее время зря и отправилась на турецкий курорт в Анталию, где звездная емья нескучно проводит время вместе. Так певица и мальчик побывали в знаменитом местном парке развлечений "Земля легенд", The Land of Legends и поделились своими впечатлениями от этого места.

Ирина, невзирая на жаркую погоду, предпочла total black образ, состоящий из свободной футболки с крупным красным принтом и штанов, она добавила ярких красок свой лук с помощью цветастой бейсболки и босоножек на танкетке кислотного цвета. Табриз же был одет в белую футболку с надписями и темные шорты.

Мама и сын позируют на фоне сказочного замка, шезлонгов и бассейна с бирюзовой прозрачной водой. Певица сообщила, что ее сына не слишком впечатлил парк – у мальчика оказались совсем другие заботы.

Ирина Билык с сыном Табризом отдвхает в турецкой Анталии (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

"Сегодня побывали в прекрасном парке развлечений The Land of Legends, и не смотря на такое огромное количество прекрасных аттракционов и одного из самых лучших аквапарков, Табриз меня спросил: - Мама, когда ты купишь мне телефон?" - рассказала о курьезном случае звезда.

После этого певица всерьез задумалась над тем, в каком возрасте стоит приобретать телефон ребенку.

К слову, недавно у мальчика появилась собственная страничка в Instagram. Он записал обращение для поклонников мамы и попросил их подписываться на него. Мальчик вел в себя в кадре очень естественно, хоть немного и стеснялся, но его улыбка и детская непосредственность покорили подписчиков.

Напомним, что ранее 5-летний сын Билык, Табриз Ахмадов, снялся в атмосферной фотосессии возле байка – в кадре он себя чувствовал легко и непринужденно. К слову, его старший брат Глеб также позировал в той же локации.