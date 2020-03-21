Брат Кейт Миддлтон больше не может гадать и отменяет свою свадьбу

Даже семьи монархов не имеют влияния над всемирной вспышкой коронавируса. На 2020 год были запланированы две самые ожидаемые свадьбы королевской семи Великобритании. И обе они оказались под угрозой срыва! Поначалу принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци отменили свадебную церемонию, запланированную на 29 мая. Теперь и брат Кейт Миддлтон вынужден отказаться от торжества из-за вспышки коронавируса!

Как сообщается, Джеймс Миддлтон вынужден отменить свою свадьбу с невестой Ализой Тевене после вспышки вируса COVID-19. Брат герцогини Кембриджской и его невеста (французский финансовый аналитик) должны были обменяться клятвами уже этим летом. Но как сообщает издание Daily Mail, приводя слова Джеймса: «Просто «не практично» устраивать такое празднование в условиях пандемии коронавируса».

Издание выяснило, что пара решила пересмотреть дату своей свадьбы, как только хаос утихнет. И «все их гости смогут с удовольствием принять участие в торжественном событии».

Джеймс Миддлтон с невестой (фото: instagram.com/jmidy)

В ноябре прошлого года, всего через несколько недель после того, как он сделал предложение Ализе, Джеймс объявил, что с нетерпением ждёт этого грандиозного дня со своей невестой.

«В данный момент мы находимся на стадии наслаждения предпраздничным чувством, перед подготовкой к бракосочетанию», — сказал он изданию Vanity Fair (американский журнал, посвящённый политике, моде) в Испании. «Это путь длиною в жизнь, который мы хотим преодолеть как команда. И я очень рад выпавшему шансу» — именно так младший брат Кейт Миддлтон описал видение совместной жизни со своей возлюбленной.

У 32-летнего Джеймса и Ализе есть пять собак: Элла, Зулу, Инка, Луна и Мейбл. Как сообщается, они обязаны своим знакомством одной из них. Пара обратила друг на друга внимание, когда питомец по кличке Элла, по счастливой случайности в South Kensington Club (клуб, особняк в Лондоне) подбежала к Ализе. А девушка решил приласкать собачку Джеймса.

Вскоре после этого, в январе прошлого года влюблённая пара была обнаружена целующейся во время новогоднего празднования на острове Сент-Барте (на Карибах). Это произошло через год, после разрыва пятилетних отношений между Джеймсом и британской актрисой Донной Эйр. Предприниматель также рассказал, что их собаки будут играть одну из ключевых ролей на их свадьбе. Мужчина заявил: «Я до сих пор не выбрал кто именно из них, но они точно будут одними из ключевых «персон» на церемонии». Быть может, одной из его собак выпадет честь нести свадебные кольца!

Фото: instagram.com/jmidy

Также Джеймс поведал редакции о своём участии на свадебной церемонии его сестры Кейт Миддлтон с принцем Уильямом в 2011-м году. А также о том, как пригласил Ализе на свадьбу леди Габриэллы Виндзор (член британской королевской семьи, двоюродная племянница королевы Елизаветы II ) в мае 2019-го. А это является явным признаком серьёзности их отношений.

«Это просто люди, люди которые празднуют свою любовь. Они дают обеты любить, уважать и быть верным друг другу. Будь-то маленькая свадьба или королевская свадьба… Свадьба - это свадьба», -подытожил Джеймс.