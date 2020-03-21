Брат Кейт Міддлтон більше не може гадати і скасовує своє весілля

Навіть сім'ї монархів не мають впливу над всесвітнім спалахом коронавіруса. На 2020 рік були заплановані дві найбільш очікувані весілля королівської сім'ї Великобританії. І обидва вони опинилися під загрозою зриву! Спочатку принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці скасували весільну церемонію, заплановану на 29 травня. Тепер і брат Кейт Міддлтон змушений відмовитися від урочистості через спалах коронавіруса!

Як повідомляється, Джеймс Міддлтон змушений скасувати своє весілля з нареченою Алізою Тевене після спалаху вірусу COVID-19. Брат герцогині Кембриджської і його наречена (французький фінансовий аналітик) повинні були обмінятися клятвами вже цього літа. Але, як повідомляє видання Daily Mail, наводячи слова Джеймса: «Просто «не практично» влаштовувати таке святкування в умовах пандемії коронавіруса».

Видання з'ясувало, що пара вирішила переглянути дату свого весілля, як тільки хаос вщухне. І «всі їхні гості зможуть із задоволенням взяти участь в урочистому заході».

Джеймс Міддлтон з нареченою (фото: instagram.com/jmidy)

У листопаді минулого року, всього через кілька тижнів після того, як він зробив пропозицію Алізе, Джеймс оголосив, що з нетерпінням чекає цього грандіозного дня зі своєю нареченою.

«В даний момент ми знаходимося на стадії насолоди передсвятковим почуттям, перед підготовкою до одруження», — сказав він виданню Vanity Fair (американський журнал, присвячений політиці, моді) в Іспанії. «Це шлях довжиною в життя, який ми хочемо подолати як команда. І я дуже радий шансу» — саме так молодший брат Кейт Міддлтон описав бачення спільного життя зі своєю коханою.

У 32-річного Джеймса і Ализи є п'ять собак: Елла, Зулу, Інка, Місяць і Мейбл. Як повідомляється, вони зобов'язані своїм знайомством одній з них. Пара звернула один на одного увагу, коли вихованець по кличці Елла, по щасливому випадку в South Kensington Club (клуб, особняк в Лондоні) підбігла до Алізе. А дівчина вирішив приголубити собачку Джеймса.

Незабаром після цього, в січні минулого року закохана пара була виявлена за поцілунком під час новорічного святкування на острові Сент-Барт (на Карибах). Це відбулося через рік після розриву п'ятирічних відносин між Джеймсом і британською актрисою Донною Ейр. Підприємець також розповів, що їх собаки будуть грати одну з ключових ролей на їх весіллі. Чоловік заявив: «Я досі не вибрав хто саме з них, але вони точно будуть одними з ключових «персон» на церемонії». Можливо, одній з його собак випаде честь нести весільні кільця!

Фото: instagram.com/jmidy

Також Джеймс розповів редакції про свою участь на весільній церемонії його сестри Кейт Міддлтон з принцом Вільямом в 2011-му році. А також про те, як запросив Ализе на весілля леді Габріелли Віндзор (член британської королівської сім'ї, двоюрідна племінниця королеви Єлизавети II ) у травні 2019-го. А це є явною ознакою серйозності їх відносин.

«Це просто люди, люди які святкують свою любов. Вони дають обітницю любити, поважати і бути вірним один одному. Будь-то маленьке весілля або королівське весілля... Весілля - це весілля», -підсумував Джеймс.