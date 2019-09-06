"Бомбезный тандем": стильная Лилия Ребрик с партнером позировала у трактора

Ведущая позабавила сеть ярким снимком
Лилия Ребрик - настоящая икона стиля, ведь она регулярно восхищает стильными и эффектными образами, которые примеряет в рамках утреннего шоу. Кроме того, ведущая не устает поражать своим позитивом и энергичностью. Она с удовольствием делает красочные фото и показывает подписчикам очередной свой "образ дня". При этом звезда экрана всегда получается на снимках просто превосходно - и недавно она раскрыла, как же у нее это получается.
С недавних пор у Лилии новый соведущий - известный шоумен Анатолий Анатолич, и теперь веселая парочка развлекает украинцев по утрам уже вдвоем. Ребрик опубликовала забавное фото с крайнего эфира, на котором они с партнером позируют у ярко-оранжевого трактора.
Одетый в спортивном стиле Анатолич присел на корточки и явно изображает местного гопника, Ребрик же как всегда прекрасна и элегантна. Ведущая позирует в синем платье-миди с белыми вставками и поясом, завершают лук туфли-лодочки и массивные сережки в тон наряда.
Фото: Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич (instagram.com/liliia.rebrik)
"Сьогодні - так. Хто дивився ефір @ranok_ua ?? Діліться враженнями. Як Вам наш тандем з @anatoliyanatolich ?" - поинтересовалась телеведущая.
Еще одним кадром, на котором она деловито куда-то идет, артистка поделилась в разделе сториз.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Фолловеры по достоинству оценили атмосферный кадр и поспешили оставить свои отзывы, называя их тандем просто бомбическим.
Напомним, Лилия Ребрик очаровала эффектным образом в этно-стиле.
Ранее Лилия Ребрик показала школьное фото и сравнила себя со старшей дочкой Дианой.