Изысканное утро: Лилия Ребрик очаровала эффектным образом в этно-стиле

Телеведущая показала изысканный образ с национальными элементами
Лилия Ребрик каждый утренний эфир меняет наряды и поражает поклонников отменным чувством стиля. Телеведущая предпочитает элегантные и женственные образы, которые, как правило, всегда дополняет обувью на каблуке. Платья, юбки с блузки с эффектным декольте, изысканные брючные костюмы смотрятся выигрышно на аппетитной фигуре теледивы. Впрочем, женственные наряды нисколько не мешают ей заниматься спортом и даже танцевать прямо в студии! Не обходит Лилия стороной и одежду в этно-стиле – в ее гардеробе немало вышиванок и вышитых платьев.
На серии новых фото в Instagam она красуется в ансамбле цвета электрик с национальными элементами. На Лилии - блузка с прозрачными рукавами и вставкой на спине, щедро декорированной вышивкой с крупными цветами, и баской, которая подчеркнула талию и придала аппетитную округлость бедрам. Низ – юбка-карандаш с прозрачной вышитой вшивкой на подоле.
Образ она дополнила закрытыми босоножками на тонком ремешке нежного небесно-голубого оттенка. Завершающий аккорд эффектного лука – крупные серьги с бело-желтым градиентом.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"Так важливо, щоб ми, жінки, почували себе гармонійно. Щоб одяг підкреслював нашу індивідуальність, покращував нам настрій, щоб ми самі собі подобались! Мій ранок почався сьогодні вишукано: в етностилі. А ви який стиль в одязі полюбляєте?" - поинтересовалась ведущая.
Поклонники не устояли перед изысканной Лилии и поспешили "задобрить" ее комплиментами.
Скриншот комментариев
Ранее Лилия Ребрик рассказала, как хорошо получаться на снимках и раскрыла личные секреты.