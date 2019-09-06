"Бомбезний тандем": стильна Лілія Ребрик з партнером позувала біля трактора

Лілія Ребрик - справжня ікона стилю, адже вона регулярно захоплює стильними і ефектними образами, які приміряє в рамках ранкового шоу. Крім того, ведуча не втомлюється вражати своїм позитивом і енергійністю. Вона із задоволенням робить барвисті фото і показує підписникам черговий свій "образ дня". При цьому зірка екрану завжди виходить на знімках просто чудово - і нещодавно вона розкрила як же в неї це виходить.

З недавніх пір у Лілії новий ведучий - відомий шоумен Анатолій Анатоліч, і тепер весела парочка розважає українців вранці вже удвох. Ребрик опублікувала кумедне фото з крайнього ефіру, на якому вони з партнером позують біля яскраво-помаранчевого трактора.

Одягнений в спортивному стилі Анатоліч присів навпочіпки і явно зображує місцевого гопника, Ребрик же як завжди прекрасна і ніжна. Ведуча позує в синій сукні-міді з білими вставками і поясом, завершують лук туфлі-човники і масивні сережки в тон наряду.

Фото: Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч (instagram.com/liliia.rebrik)

"Сьогодні - так. Хто дивився ефір @ranok_ua ?? Діліться враженнями. Як Вам наш тандем з @anatoliyanatolich ?" - поцікавилася телеведуча.

Ще одним кадром, на якому вона діловито кудись йде, артистка поділилася в розділі сториз.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Фолловери по достоїнству оцінили атмосферний кадр і поспішили залишити свої відгуки, називаючи їх тандем просто бомбезним.

Гарний тандем, так все гармонійно. Дивлюся всі ефіри. Лілія ви як завжди гарно виглядаєте та заряджуєте чудовим настроєм. Ви такий енерджайзер, це дуже круто.

Дуже дотепно, гарно! Так і хочеться написати ,Ліля і трактор !

Ваш наряд бомбезний, як і ві

Тандем класний,Ліля та екскаватор))))

Ви бомбезні

Ліля, що не вбрання, то досконалість! Дуже красиво! І поруч мачо!!!

Круто

Супер, Ви кльові

Дивувалась ефір . Ви суперові

Бомбезний тандем)))

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, Лілія Ребрик зачарувала ефектним образом в етно-стилі.

Раніше Лілія Ребрик показала шкільне фото і порівняла себе зі старшою донькою Діаною.