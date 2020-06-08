Я его большой фанат: Sonya Kay рассказала о свадьбе и муже-хоккеисте

Sonya Kay с мужем (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Певица призналась, что со своим любимым может быть самой собой

Племянница Софии Ротару Sonya Kay 7 июня вышла замуж - супругом певицы стал спорстмен, хоккеист Олег Петров. Интересно, что до торжества девушка скрывала любимого от публики и почти ничего о нем не рассказывала. Однако теперь новоиспеченная жена решила рассекретить избранника - в интервью Viva.ua она поведала историю их знакомства, а также разоткровенничалась о свадьбе и отношениях с мужем.

Соня отметила, что очень гордится любимым и является его главным фанатом.

"Его зовут Олег Петров. Он хоккеист, играет за сборную Украины, чем я очень горжусь, а также за украинскую команду ХК "Днепр" в Херсоне. Каждый раз, когда он на поле, я очень переживаю и болею за него. Я его большой фанат! Когда я играла в команде по хоккею на траве в Шотландии, еще по школе, то даже не могла подумать, что судьба меня сведет с хоккеистом", - говорит девушка.

По ее словам, ей не хотелось делиться личным с широкой публикой.

"Я считаю, что счастье любит тишину. Есть личное, а есть профессиональное и рабочее. То, что происходит дома с семьей, должно там оставаться. Конечно, есть побочные эффекты при работе в нашей сфере, все равно твоя личная жизнь интересна общественности, но если уже делиться – чем-то хорошим и совсем немного. Тем более свадьба – очень важное событие в жизни каждого человека. Такие эмоции сложно удержать в себе", - призналась певица.

Что касается знакомства, оно случилось на вечеринке.

"Мы познакомились в Киеве, на вечеринке у друзей. Он подошел ко мне, и мы разговорились. Оказалось, у нас очень много общего и вскоре мы пошли на первое свидание. Олег пригласил меня на свою игру, а я с трибуны болела за него и очень переживала, так как хоккей жесткий и травмоопасный спорт. А дальше все очень быстро закрутилось, отношения развивались с большой скоростью. Мы чувствовали, что подходим друг другу, и это тот самый человек, которого, кажется, ждешь всю жизнь", - рассказала племянница Ротару.

Олег знал, что девушка певица и сейчас всегда поддерживает ее творчество и даже дает советы.

"Да, он знал. Он рассказывал, что даже пару раз ребята на сборах включали мои песни в перерывах. И еще, до момента нашего знакомства, в его плейлисте были некоторые треки, что меня приятно удивило. Олег всегда меня поддерживает и даже иногда критикует, дает дельные советы, что немаловажно. Согласитесь, каждому артисту важна правильная критика, и кто как не близкий человек может ее дать. Иногда, конечно, это меня раздражает, но потом я беру себя в руки и с трезвым умом и холодной головой это принимаю. Кроме того, он часто ездит со мной на гастроли и помогает с переездами и подготовкой, если не занят своей работой. А когда я записывала песню "Поринай", которая посвящена ему, он даже был со мной на студии и полностью видел процесс записи", - говорит Соня.

Артистка отметила, что молодой человек покорил ее заботой и поддержкой, и с ним она может быть самой собой.

"Я верю в судьбу. В нашей жизни люди приходят и уходят, преподнося нам уроки. А есть люди, которые остаются, потому как жизнь с ними – нескончаемый процесс открытий. Да, были разные отношения, и они меня подготовили ко встрече с человеком, который сейчас знает лучшую версию меня, и с которым я уже не совершу прошлых ошибок. Он покорил меня своей добротой, заботой, любовью, доверием и уважением. Он всегда рядом, у него всегда найдутся слова, которые дадут мне еще больше мотивации и сил для того, чтобы двигаться дальше. Его поддержка и вера в меня и мое творчество — это так важно. Самое главное – мы можем быть самими собой рядом друг с другом. Люблю его за все", - призналась девушка.

Олег младше ее на три года, но эта разница совершенно не чувствуется.

"Ему уже 27. На самом деле это не большая разница в возрасте, мы ее не чувствуем. Поэтому у нас совпадают взгляды на жизнь, нам очень легко и комфортно общаться, у нас общие друзья, интересы и взгляды на жизнь", - уверена Sonya Kay.

Sonya Kay рассказала о муже Олеге Петрове и их свадьбе (фото: viva.ua)

Рассказала она и о свадьбе - из-за смерти ее отца пышное торжество отменили и отметили в узком семейном кругу.

"Это очень большое горе для нас с мамой, большая и неожиданная утрата. Папа для меня был примером, он был человеком с большой буквы. Я, наверное, никогда не осознаю того, что его уже нет рядом. Как бы ни было это банально, но я верю, что его душа всегда будет рядом с нами.

До этого страшного события мы планировали полноценную свадьбу с молдавскими танцами, кавер-группой, артистами и диджеем. Я мечтала о том, что папа поведет меня к алтарю, мы станцуем танец отца и дочки, но этого уже никогда не произойдет. Поэтому мы отменили пышную свадьбу. Все решения принимались быстро и сумбурно, до сих пор все события в голове как в тумане, отрывками. Но это решение, однозначно, было очень правильным. Вечер был очень простым, мы расписались и поужинали в узком семейном кругу. Без танцев, песен и каких-либо развлекательных программ", - поведала Соня.

Медовый месяц пара планировала провести на Бали, но из-за карантина пришлось отменить поездку.

Отметим, что Sonya Kay в канун свадьбы посвятила избраннику лирическую песню.

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Автор: Lite