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Большой эксклюзив: Дорофеева показала, как снимали фильм с ее участием

Lite » Звезды 08.12.2018 - 22:05
Большой эксклюзив: Дорофеева показала, как снимали фильм с ее участием
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Премьера фильма состоится 27 декабря

Украинская поп-исполнительница Надя Дорофеева, которая сыграла в фильме "Я, Ти, Він, Вона", опубликовала своеобразный тизер из фильма. Его она показала на своей страничке в Instagram. Артистка призналась, что очень устала после съемок кинокартины, это можно увидеть в коротком видеоролике со съемок.

"Большой эксклюзив со съемок "Я, ты, он, она". Приглашаю всех на премьеру 27 декабря. Ну а пока backstage вы сможете увидеть в новом выпуске", - написала Дорофеева.

Отметим, что главную роль в кинокомедии сыграл главный "квартальщик" Владимир Зеленский. Кинопроект этой ленты стал одним из победителей 10-го конкурсного отбора Госкино.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Под роликом многие пользователи написали свои восторженные отзывы Надей. Подписчики считают, что она очень хорошо сыграла и выглядит "просто супер".

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Напомним, Госкино запретило в Украине фильм с Зеленским и Ярмольником.

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