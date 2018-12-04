Любовный многоугольник от "квартальщиков": фильм Зеленского уже готов

Трейлер фильма "Я, Ти, Він, Вона" (видео: YouTube / B&H Film Distribution Company)

Производство романтической комедии "Я, Ти, Він, Вона", главную роль в которой сыграл популярный артист и шоумен Владимир Зеленский, уже завершено. Студия "Квартал 95" (ООО "Киноквартал") уже представила Госкино полнометражную картину, рассказали на сайте агентства.

Отмечается, что кинопроект этой ленты стал одним из победителей 10-го конкурсного отбора Госкино.

Сумма государственного финансирования составила 17 ​​620 596 гривен при общей стоимости производства фильма 35 960 400 гривен.

Фото: кадры из фильма "Я, Ти, Він, Вона" (скриншот: YouTube / B&H Film Distribution Company)

В комедии "Я, Ти, Він, Вона" рассказывается история о том, что никогда не поздно начать прислушиваться друг к другу, слышать и чувствовать потребности своего партнера.

"Муж и жена переживают кризис отношений и решают расстаться. Во время испытательного срока, предоставленного судом, герои фильма попадают в ряд забавных, а иногда и экстремальных приключений, которые заставляют их понять важные вещи и переоценить свою жизнь", - говорится в синопсисе.

Главные роли в фильме исполнили Владимир Зеленский и Настя Короткая. Их любовников сыграли Надя Дорофеева и Евгений Кошевой. Также в фильме снялись Ольга Сумская, Станислав Боклан, Тамара Яценко, Оля Полякова, Сергей Бабкин и Юрий Ткач. Саундтрек к фильму написал группа "Антитела". Кроме того, в фильме будут звучать хиты в исполнении Сергея Бабкина, групп "Мачете" и "Без ограничений".

Режиссерами картины является Владимир Зеленский и Дэвид Додсон, авторы сценария - Александр Щур и Станислав Зубрицкий.

Продюсерами ленты стали Владимир Зеленский, Андрей Яковлев, Сергей и Борис Шефиры.

В кинотеатрах Украины фильм появится 27 декабря 2018 года.

Как сообщалось ранее, кинопремьеры декабря 2018 порадуют любителей фэнтези и приключений.

Также мы писали о том, что украинский фильммейкер Сашко Даниленко, который живет в Нью-Йорке (США) создал анимационной хоррор "Монах" по мотивам песни DakhaBrakha.

Напомним, Госкино запретило в Украине фильм с Зеленским и Ярмольником.

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Видео: РБК-Украина