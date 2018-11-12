Госкино запретило в Украине фильм с Зеленским и Ярмольником

Владимир Зеленский и Леонид Ярмольник (скриншот "Любовь в большом городе-2")

Фильм уже не будут транслировать по телевидению

Трейлер фильма "Любовь в большом городе-2" (видео: YouTube / loveinthecityru)

В Украине запретили к показу фильм "Любовь в большом городе-2", в котором одну из ролей сыграл российский актер Леонид Ярмольник, в отношении которого Министерство культуры Украины ввело санкции. Об этом сообщает Gazeta.ua.

Как рассказала руководитель пресс-службы Госкино Мария Дидык, агентство отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверение, выданное на этот фильм.

"Пэтому фильм уже не будут транслировать по телевидению", - сказала она.

В фильме Ярмольник сыграл роль отца главного героя Игоря, а роль самого Игоря сыграл популярный украинский актер, лидер студии "Квартал 95", комик Владимир Зеленский.

Трейлер фильма "Любовь в большом городе-2" (скрин: YouTube / CD LAND VIDEO)

Отметим, что ранее подобная ситуация произошла с телевизионным сериалом "Сваты".

Ранее сообщелось, что в Украине и России запретили показ нового голливудского боевика "Охотник-убийца" (Hunter Killer) о спасении президента РФ с Гэри Олдманом и Джерардом Батлером в главных ролях.

Также мы писали о том, что украинский аматорский фильм "Чорний козак", снятый режиссером Владиславом Чабанюком по мотивам сказки Сашка Лирныка, за 11 дней отечественного кинопроката собрал кассу в более 550 тысяч гривен.

Как сообщалось, в прошлом году СБУ запретила въезд в Украину нескольким российским артистам, среди которых Надежда Бабкина, Леонид Ярмольник, Никита Михалков, Станислав Говорухин, Михаил Задорнов, Ирина Алферова, Алексей Панин, Леонид Ярмольник.

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Видео: РБК-Украина