Богиня троллинга: Леся Никитюк попыталась расплатиться на заправке своей собакой

Ведущая в очередной раз продемонстрировала свое чувство юмора
Леся Никитюк славится своим ярким чувством юмора и любовью к всевозможным шуткам. Популярная телеведущая, которая недавно решила провести виртуальную экскурсию по своему дому и показать его роскошные интерьеры после ремонта, отреагировала на нашумевший скандал с нардепом от "Слуги народа". Напомним, что Евгений Брагар в прямом эфире посоветовал украинской пенсионерке продать свою собаку, чтобы оплатить счета за газ.
Никитюк решила по-своему обыграть ситуацию и опубликовала на своей странице в Instagram шутливый видеоролик. В нем Леди Ле пытается расплатиться за товары на заправке с помощью своей собаки Рафика. Ведущая заявила, что это новая платежная система "Pay Пес".
"Сьогодні в Україні офіційно з’явився Pay Пес!!! Тепер ви можете розраховуватись своїми псами не тільки за газ але й на заправках", - иронично прокомментировала видео ведущая.
Видео: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Пользователи сети оценили чувство юмора Леси и даже назвали ее "богиней троллинга" в комментариях.
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, что Леся Никитюк взбудоражила сеть фото в монокини на пляже. Поклонники сравнили формы ведущей с фигурой фитнес-модели.