Богиня троллинга: Леся Никитюк попыталась расплатиться на заправке своей собакой

Леся Никитюк славится своим ярким чувством юмора и любовью к всевозможным шуткам. Популярная телеведущая, которая недавно решила провести виртуальную экскурсию по своему дому и показать его роскошные интерьеры после ремонта, отреагировала на нашумевший скандал с нардепом от "Слуги народа". Напомним, что Евгений Брагар в прямом эфире посоветовал украинской пенсионерке продать свою собаку, чтобы оплатить счета за газ.

Никитюк решила по-своему обыграть ситуацию и опубликовала на своей странице в Instagram шутливый видеоролик. В нем Леди Ле пытается расплатиться за товары на заправке с помощью своей собаки Рафика. Ведущая заявила, что это новая платежная система "Pay Пес".

"Сьогодні в Україні офіційно з’явився Pay Пес!!! Тепер ви можете розраховуватись своїми псами не тільки за газ але й на заправках", - иронично прокомментировала видео ведущая.

Видео: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Пользователи сети оценили чувство юмора Леси и даже назвали ее "богиней троллинга" в комментариях.

Ааа Леся - богиня гумору і тролінгу

Обожаю

Ахах даа собаки всегда выручат

Не жалко Рафика отдавать?

Что за порода этой кредитной карты)))?

Да) нова грошова одиниця ПЕСо

Ти як завше в тренді)

Леся, это самое смешное из всего, что есть сейчас в сети на это тему)))

Pay Пес - это супер!)) Отличный троллинг

Таке могла придумати лише Леся

Ржуууу

Було б дуже смішно, як би не так сумно.

Леся, красотка!!!)))

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что Леся Никитюк взбудоражила сеть фото в монокини на пляже. Поклонники сравнили формы ведущей с фигурой фитнес-модели.