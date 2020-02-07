Богиня троллінгу: Леся Нікітюк спробувала розплатитися на заправці своєю собакою

Леся Нікітюк славиться своїм яскравим почуттям гумору і любов'ю до всіляких жартів. Популярна телеведуча, яка нещодавно вирішила провести віртуальну екскурсію по своєму будинку і показати його розкішні интер'єри після ремонту, відреагувала на гучний скандал з нардепом від "Слуги народу". Нагадаємо, що Євген Брагар в прямому ефірі порадив українській пенсіонерці продати свою собаку, щоб оплатити рахунки за газ.

Нікітюк вирішила по-своєму обіграти ситуацію і опублікувала на своїй сторінці в Instagram жартівливий відеоролик. У ньому Леді Ле намагається розплатитися за товари на заправці за допомогою свого собаки Рафіка. Ведуча заявила, що це нова платіжна система "Pay Пес".

"Сьогодні в Україні офіційно з’явився Pay Пес!!! Тепер ви можете розраховуватись своїми псами не тільки за газ але й на заправках", - іронічно прокоментувала відео ведуча.

Відео: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Користувачі мережі оцінили почуття гумору Лесі і навіть назвали її "богинею троллінгу" у коментарях.

Ааа Леся - богиня гумору і тролінгу

Обожнюю

Ахах даа собаки завжди виручать

Не шкода Рафіка віддавати?

Що за порода цієї кредитної карти)))?

Так) нова грошова одиниця ПЕСо

Ти як завше в тренді)

Леся, це найсмішніше з усього, що є зараз в мережі на цю тему)))

Pay Пес - це супер!)) Відмінний тролінг

Таке могла придумати лише Леся

Ржуууу

Було б дуже смішно, як би не так сумно

Леся, красуня!!!)))

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що Леся Нікітюк розбурхала мережу фото в монокіні на пляжі. Шанувальники порівняли форми ведучої з фігурою фітнес-моделі.