"Богиня брокколи": стройная Вера Брежнева снялась в необычном фотосете

37-летняя Вера Брежнева является объектом восхищения и зависти множества женщин, ведь певица может похвастаться цветущей внешностью и стройной и подтянутой фигурой. Артистка с удовольствием делится в сети секретами своего потрясающего внешнего вида - к примеру, недавно она назвала три составляющие своей точеной фигуры. Теперь же знаменитость призвала подписчиков своего Instagram присоединиться к ней в борьбе с пищевой зависимостью и на время исключить из своего рациона сахар.

При этом Вера поделилась несколькими яркими и весьма оригинальными фото, на которых она позирует в коротком белом топе и с кочанами капусты брокколи, демонстрируя при этом свой упругий живот.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

"Сахар наносит вред здоровью и красоте, и когда я ощутила влияние сахара на организм, решила исключить его из своего рациона. В результате, заметно изменилось качество кожи, появилось больше энергии и изменилось самочувствие. Я хочу поделиться своим опытом и знаниями и помочь всем изменить качество жизни", - отметила артистка.

Фото: Вера Брежнева и Урсула Ким (instagram.com/mogubezsahara)

С 10 апреля певица Вера Брежнева и блогер Урсула Ким запускают масштабный 21-дневный марафон, цель которого - свобода от сахарной зависимости.

Фото: Вера Брежнева и Урсула Ким (instagram.com/ursula__kim)

Пользователи сети по-разному отреагировали на эту новость и поделились своим мнением в комментариях.

"Богиня брокколи"

"А есть марафон "Не могу без шашлыка"?)"

"А я только конфетку развернула"

"Единственная красота, которую я знаю,- это здоровье"

"Вера, ты красотка"

"Вера плохого не посоветует))"

"Вааау, какая красота. прям захотелось поучаствовать"

"Как всегда @ververa самая красивая! Кстати обожаю броколли!"

"Верочка красоточка с брокколи"

"Все верно, сахар негативно влияет на организм и фигуру...тоже исключила его"

"Оу как апетитно, вера"

"Лучщая реклама брокколи"

"Прицеплю это твоё фото на холодильник... чтобы рот лишний раз не открывался. невероятная!"

"Красота спасёт мир.. "

Напомним, ранее Вера Брежнева рассказала о перенесенной операции.