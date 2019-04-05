"Богиня брокколи": стройная Вера Брежнева снялась в необычном фотосете

Певица предложила поклонникам вместе с ней бороться с сахарной зависимостью
37-летняя Вера Брежнева является объектом восхищения и зависти множества женщин, ведь певица может похвастаться цветущей внешностью и стройной и подтянутой фигурой. Артистка с удовольствием делится в сети секретами своего потрясающего внешнего вида - к примеру, недавно она назвала три составляющие своей точеной фигуры. Теперь же знаменитость призвала подписчиков своего Instagram присоединиться к ней в борьбе с пищевой зависимостью и на время исключить из своего рациона сахар.
При этом Вера поделилась несколькими яркими и весьма оригинальными фото, на которых она позирует в коротком белом топе и с кочанами капусты брокколи, демонстрируя при этом свой упругий живот.
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)
"Сахар наносит вред здоровью и красоте, и когда я ощутила влияние сахара на организм, решила исключить его из своего рациона. В результате, заметно изменилось качество кожи, появилось больше энергии и изменилось самочувствие. Я хочу поделиться своим опытом и знаниями и помочь всем изменить качество жизни", - отметила артистка.
Фото: Вера Брежнева и Урсула Ким (instagram.com/mogubezsahara)
С 10 апреля певица Вера Брежнева и блогер Урсула Ким запускают масштабный 21-дневный марафон, цель которого - свобода от сахарной зависимости.
Фото: Вера Брежнева и Урсула Ким (instagram.com/ursula__kim)
Пользователи сети по-разному отреагировали на эту новость и поделились своим мнением в комментариях.
Напомним, ранее Вера Брежнева рассказала о перенесенной операции.