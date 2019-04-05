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"Богиня брокколи": стройная Вера Брежнева снялась в необычном фотосете


Певица предложила поклонникам вместе с ней бороться с сахарной зависимостью

37-летняя Вера Брежнева является объектом восхищения и зависти множества женщин, ведь певица может похвастаться цветущей внешностью и стройной и подтянутой фигурой. Артистка с удовольствием делится в сети секретами своего потрясающего внешнего вида - к примеру, недавно она назвала три составляющие своей точеной фигуры. Теперь же знаменитость призвала подписчиков своего Instagram присоединиться к ней в борьбе с пищевой зависимостью и на время исключить из своего рациона сахар.

При этом Вера поделилась несколькими яркими и весьма оригинальными фото, на которых она позирует в коротком белом топе и с кочанами капусты брокколи, демонстрируя при этом свой упругий живот.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

"Сахар наносит вред здоровью и красоте, и когда я ощутила влияние сахара на организм, решила исключить его из своего рациона. В результате, заметно изменилось качество кожи, появилось больше энергии и изменилось самочувствие. Я хочу поделиться своим опытом и знаниями и помочь всем изменить качество жизни", - отметила артистка.

Фото: Вера Брежнева и Урсула Ким (instagram.com/mogubezsahara)

С 10 апреля певица Вера Брежнева и блогер Урсула Ким запускают масштабный 21-дневный марафон, цель которого - свобода от сахарной зависимости.

Фото: Вера Брежнева и Урсула Ким (instagram.com/ursula__kim)

Пользователи сети по-разному отреагировали на эту новость и поделились своим мнением в комментариях.

  • "Богиня брокколи"
  • "А есть марафон "Не могу без шашлыка"?)"
  • "А я только конфетку развернула"
  • "Единственная красота, которую я знаю,- это здоровье"
  • "Вера, ты красотка"
  • "Вера плохого не посоветует))"
  • "Вааау, какая красота. прям захотелось поучаствовать"
  • "Как всегда @ververa самая красивая! Кстати обожаю броколли!"
  • "Верочка красоточка с брокколи"
  • "Все верно, сахар негативно влияет на организм и фигуру...тоже исключила его"
  • "Оу как апетитно, вера"
  • "Лучщая реклама брокколи"
  • "Прицеплю это твоё фото на холодильник... чтобы рот лишний раз не открывался. невероятная!"
  • "Красота спасёт мир.. "

Напомним, ранее Вера Брежнева рассказала о перенесенной операции.

 

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