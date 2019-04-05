"Богиня брокколі": струнка Віра Брежнєва знялася в незвичайному фотосеті

Співачка запропонувала шанувальникам разом з нею боротися з цукровою залежністю
37-річна Віра Брежнєва є об'єктом захоплення і заздрості багатьох жінок, адже співачка може похвалитися квітучої зовнішністю і стрункою і підтягнутою фігурою. Артистка із задоволенням ділиться в мережі секретами свого приголомшливого зовнішнього вигляду - приміром, нещодавно вона назвала три складові своєї витонченої фігури. Тепер же знаменитість закликала підписників свого Instagram приєднатися до неї у боротьбі з харчовою залежністю і на час виключити з свого раціону цукор.
При цьому Віра поділилася кількома яскравими і вельми оригінальними фото, на яких вона позує в короткому білому топі і з качанами капусти броколі, демонструючи при цьому свій пружний живіт.
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)
"Цукор завдає шкоди здоров'ю і красі, і коли я відчула вплив цукру на організм, вирішила виключити його зі свого раціону. В результаті, помітно змінилася якість шкіри, з'явилося більше енергії і змінилося самопочуття. Я хочу поділитися своїм досвідом і знаннями і допомогти всім змінити якість життя", - зазначила артистка.
Фото: Віра Брежнєва і Урсула Кім (instagram.com/mogubezsahara)
З 10 квітня співачка Віра Брежнєва і блогер Урсула Кім запускають масштабний 21-денний марафон, мета якого - свобода від цукрового залежності.
Фото: Віра Брежнєва і Урсула Кім (instagram.com/ursula__kim)
Користувачі мережі по-різному відреагували на цю новину і поділилися своєю думкою в коментарях.
Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва розповіла про перенесену операцію.