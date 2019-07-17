Благодаря тебе я справилась со всем: Кайли Дженнер умилила фото с годовалой дочерью

Кайли Дженнер на днях буквально засыпала сеть горячими отпускными фото. На экзотические острова девушка отправилась как отдыхать, так и делать новые фото для своих многочисленных проектов. Она показала массу кадров, сделанных в разнообразных нарядах. Сначала девушка позировала в соблазнительном голубом купальнике. К слову, многих поклонников разочаровал внешний вид Кайли. Им показалось, что Дженнер слегка набрала в весе. Впрочем, Кайли никогда не стремилась стать сильно худой, а напротив – гордится формами. Также девушка устроила фотосессию в романтичном белом мини-платье с длинными рукавами. Но и на этом не остановилась.

Дженнер совмещает съемки и отдых (фото: instagram.com/kyliejenner)

Несколько часов назад Дженнер показала новую серию кадров. Теперь в съемке принимает участие большая компания, где, помимо Дженнер, отметилась и американская модель Софи Ричи. Девушки в этот раз примерили голубые топы с ярким принтом и такой же расцветки бикини. А затем переоделись в соблазнительные черные купальники и кепи. Такая активность в сети Кайли не оставила поклонников равнодушными. Они написали множество комплиментов и оставили под каждым постами много миллионов лайков.

Кайли обожает малышку Сторми (фото: instagram.com/kyliejenner)

Но больше всего восторга и заветных сердечек у подписчиков вызвали кадры, где молодая мама Кайли появилась с головалой дочкой Сторми. На одном она позирует в ярком полосатом купальнике и соломенной шляпке. Малышку, одетую в похожий наряд, она с любовью прижимает к себе. Они стоят напротив отеля возле бассейна, на фоне голубого неба и летней зелени. Фото получилось таким атмосферным и «сочным», что даже Ким Кардашьян не удержалась, чтобы не оставить под ним свой комментарий. «Как прекрасно», – написала она.

Девушка часто берет дочь в поездки (фото: instagram.com/kyliejenner)

Второй кадр с девочкой вышел не менее удачным. На нем красотки из знаменито семейства веселятся в воде. Кайли держит Сторми на руках, а девочка устремила серьезный взгляд в камеру.

Кайли в новой фотосесии (фото: instagram.com/kyliejenner)

К слову, недавно Дженнер еще раз призналась, что именно рождение дочери стало переломным моментов в ее жизни. В длинном посте, который она посвятила своим фолловерам, младшая из сестер написала: «…Я боролась с тревогой всю свою взрослую жизнь и после рождения моего ребенка я справилась со всеми внутренними взлетами и падениями».