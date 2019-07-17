Завдяки тобі я впоралася з усім: Кайлі Дженнер розчулила мережу фото з однорічною дочкою

Кайлі Дженнер днями засипала мережу гарячими відпускними фото. На екзотичні острови дівчина вирушила як відпочивати, так і робити нові фото для своїх численних проектів. Вона показала масу кадрів, зроблених у різних вбраннях. Спочатку дівчина позувала в спокусливому блакитному купальнику. До речі, багатьох шанувальників розчарував зовнішній вигляд Кайлі. Їм здалося, що Дженнер трохи набрала у вазі. Втім, Кайлі ніколи не прагнула стати дуже худою, а навпаки – пишається формами. Також дівчина влаштувала фотосесію в романтичному білому міні-платі з довгими рукавами. Але і на цьому не зупинилася.

Дженнер поєднує зйомки і відпочинок (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кілька годин тому Дженнер показала нову серію кадрів. Тепер у зйомці приймає участь велика компанія, де, крім Дженнер, відзначилася і американська модель Софи Річі. Дівчата в цей раз приміряли блакитні топи з яскравим принтом і такого ж забарвлення бікіні. А потім перевдяглися в спокусливі чорні купальники і кепі. Така активність в мережі Кайлі не залишила байдужими шанувальників. Вони написали безліч компліментів і залишили під кожним постами багато мільйонів лайків.

Кайлі обожнює малу Стормі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Але найбільше захоплення і заповітних сердечок у фоловерів викликали кадри, де молода мама Кайлі з донькою Стормі. На одному вона позує в яскравому смугастому купальнику і солом'яному капелюшку. Дівчинку, одягнену в схоже вбрання, вона з любов'ю притискає до себе. Вони стоять навпроти готелю біля басейну, на тлі блакитного неба і літньої зелені. Фото вийшло таким атмосферним і «соковитим», що навіть Кім Кардашьян не втрималася, щоб не залишити під ним свій коментар. «Як прекрасно», – написала вона.

Дівчина часто бере доньку в поїздки (фото: instagram.com/kyliejenner)

Другий кадр з дівчинкою вийшов не менш вдалим. На ньому красуні з знамените сімейства веселяться у воді. Кайлі тримає Стормі на руках, а дівчинка спрямувала серйозний погляд в камеру.

Кайлі в новій фотосесії (фото: instagram.com/kyliejenner)

До речі, нещодавно Дженнер ще раз зізналася, що саме народження дочки стало переломним моментом її життя. В довгому пості, який вона присвятила своїм фоловерам, молодша з сестер написала: «...Я боролася з тривогою все своє доросле життя і після народження моєї дитини я впоралася з усіма внутрішніми злетами і падіннями».