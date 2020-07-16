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Благодарна безгранично: Лилия Ребрик растрогала сеть нежным фото со свекровью

Четверг 16 июля 2020 14:32
Благодарна безгранично: Лилия Ребрик растрогала сеть нежным фото со свекровью
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Ведущая мило поздравила маму мужа с днем рождения

Телеведущая Лилия Ребрик успешна в работе и счастлива в семейной жизни. Артистка часто показывает свои ежедневные будни с любимым мужем Андреем Диким и их двумя дочерьми Дианой и Полиной, с которыми они отлично проводят карантин на даче. При этом у нее также отличные отношения и с родителями супруга - так, на новом фото ведущая запечатлена вместе со своей свекровью Татьяной.

На снимке женщины нежно прижимаются друг к другу головами и улыбаются на камеру. Лилия трогательно поздравила ее с днем рождения и призналась, что безумно благодарна за такого прекрасного мужа.

"Мама Таня! Любимая наша! С Днём Рождения! Благодарна тебе безгранично... У меня самый лучший муж! Здоровья тебе, улыбок! А мы обещаем тебя только радовать))). Дико обнимаем", - душевно написала Ребрик.

Благодарна безгранично: Лилия Ребрик растрогала сеть нежным фото со свекровью

Лилия Ребрик показала свою свекровь (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Пользователи сети умилились таким "высоким отношениям" свекрови и невестки и присоединились к поздравлениям.

  • Лиля, ты умница! Твоей свекрови очень повезло с такой невесткой!
  • Поздравляю Вас и Вашу свекровь с праздником. Благополучия в семье и мира)
  • Поздравляю, здоровья и благополучия
  • Свекрови повезло с невесткой. Поздравляем её. Здоровья и всего хорошего.
  • Будьте счастливы здоровы и любимы!!!
  • Вітаємо з днем народження
  • Здорово ,когда у невестки и свекрови взаимопонимание и уважение друг другу.....
  • Поздравляю, огромного счастья!!!
  • Це чудово коли у невістки і свекрухи такі чудові відносини
  • Молодець, Лілія! Я за теплі та міцні стосунки між дорослими дітьми та батьками! Ви навіть зовні схожі. Взаємопорозуміння Вам як приклад для ваших донечок міцних сімейних стосунків!

Благодарна безгранично: Лилия Ребрик растрогала сеть нежным фото со свекровью

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Ребрик в ультрамини высказалась о хейте и поделилась рецептом борьбы с завистниками.

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