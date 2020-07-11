Королева цветов: Лилия Ребрик удивила поклонников еще одним хобби (видео)

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Украинская телеведущая в свободное время ухаживает за садом

Известная украинская телеведущая и блогер Лилия Ребрик часто показывает, чем занимается в свободное от работы время. В основном она рассказывает о своих детях, семье, показывает фото со съемок за кулисами и делится счастливыми моментами из жизни. На этот раз она решила показать еще одно из своих увлечений. Как оказалось, знаменитость обожает живые цветы и активно засаживает ими свой участок.

Телеведущая делится, что одним из самых главных преимуществ иметь собственный сад –наслаждаться растениями в их естественной среде.

"Гортензии, розы, лаванда, пионы, астильбы, вереск, магнолия, сирень. Теперь все эти цветы - мои любимые. Жимолость, голубика, малина, клубника, смородина ... Я никогда не думала, что это такое наслаждение видеть, как на твоих глазах это все растет и цветет. Что у вас такого хорошего и необычного растет в саду? Делитесь советами!" – рассказывает Ребрик о своих любимых растениях в саду.

К публикации телеведущая прикрепила видеозапись на которой показала, как ухаживает за растениями, а также какие у нее шикарные клумбы.

В комментариях большинство поклонников выразили восхищение и изумление еще одному из хобби телеведущей.

"Лилиана, я в восторге от вас, на все хватает времени - муж, маленькие милашки, цветы, телевидение, но вы всегда улыбающаяся, в хорошем настроении и выглядите как королева!" – написала одна из поклонниц.

Напомним, что ранее счастливая Лилия Ребрик в платье за $480 поделилась мистической историей из жизни.