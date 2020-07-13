Лилия Ребрик в ультрамини высказалась о хейте и поделилась рецептом борьбы с завистниками

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая поделилась поучительной историей из детства

Лилия Ребрик делится с поклонниками на странице в Instagram размышлениями о жизни и ценностях, своими переживаниями, дает мудрые советы, основанные на собственном опыте, и говорит на важные темы материнства и роли женщины в семье и обществе. Она не боится поднимать острые вопросы и всегда смело выражает собственное мнение. Так, ведущая затронула тему критики, хейта и зависти и рассказала историю из жизни, поделившись своим рецептом "противоядия" от злых языков.

На эффектном фото Лилия в платье мини молочного оттенка присела и лодочках на длинной шпильке, оперевшись спиной о железный столб забора. Она немного откинула голову и прикрыла глаза. Макияж ведущей – яркий и насыщенный с акцентом на губы сочного карминового оттенка.

"Берегиня щасливої родини-жінка: здорова, мудра і спокійна. Постійно поєднувати це у собі-важка праця, але на то ми й жінки, аби все нам було під силу! Як я живу з плітками про себе? Чи переймаюся через погані коментарі або, як-то зараз модно казати "хейтерство"? І як залишаюся при цьому спокійною для своєї родини? Щиро зізнаюся: як і будь-яка людина не завжди легко", - призналась Лилия.

Лилия Ребрик привыкла всегда выглядеть эффектно (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Она рассказала, как одна из подписчиц сделала ей весьма необычное замечание – предложила поработать над внешним видом коленей. Ведущая прочла критический комментарий уже ночью и расстроилась, но ненадолго.



"Коли я відчуваю, що чужа думка починає псувати мені настрій-завжди згадую одну історію з дитинства. У 13 я стала майстром спорту. У Чернівцях це була справжня подія! В мене взяла велике інтерв‘ю місцева газета "Молодий буковинець" і по суті я стала "зіркою" місцевого масштабу.Та однокласники мій успіх пережили дуже неоднозначно. У класі було всього два хлопці, решта-дівчата. Всі були гарні, кожна мріяла стати кращою і докладала до цього багато зусиль. Тому дівчачі емоції після статті у газеті почали просто зашкалювати, про мій успіх говорили, за моєю спиною пліткували, мене обговорювали. Я, звісно, дуже переймалася, спочатку навіть спати нормально не могла, але потім усі ці образи проковтнула. Чому? Тому що батьки сказали мені тоді дуже мудру річ: "Ти досягла певного успіху у свої 13, комусь це може (і обов’язково) буде не подобатися, але не сприймай це близько до серця. Чужа заздрість навпаки має зробити тебе сильнішою!" - рассказала историю из жизни теледива.

Этот снимок спровоцировал критику в сети - Лилии указали на ее несовершенные колени (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

С тех пор Лилия определила для себя "золотое правило" - не обращать внимания на сплетни, не слушать злопыхателей, поэтому ей безразличны пересуды за спиной.

"Життя - моє і насолоджуватися ним теж мені! А якщо в когось забагато часу аналізувати чуже життя -що ж! Я можу їм тільки поспівчувати. Я думаю, краще шукати час на себе і не втрачати ані миті на злобу і заздрість! В собі я цих двох почуттів не маю і щиро радію успіхам інших!" - заверила она.

Ведущая уточнила, что к конструктивной критике она прислушивается. Например, она начала делать упражнения для коленей и теперь будет просить у фотографа снимать ее с правильного ракурса.

Кстати, ранее Лилия Лебрик в легком полосатом платье-сарафане научила "правильно" мечтать.