Вдячна безмежно: Лілія Ребрик зворушила мережу ніжним фото зі свекрухою

Ведуча мило привітала маму чоловіка з днем народження
Телеведуча Лілія Ребрик успішна в роботі і щаслива у сімейному житті. Артистка часто показує свої щоденні будні з коханим чоловіком Андрієм Диким і їх двома дочками Діаною і Поліною, з якими вони відмінно проводять карантин на дачі. При цьому у неї також відмінні стосунки з батьками чоловіка - так, на новому фото ведуча зображена разом зі своєю свекрухою Тетяною.
На знімку жінки ніжно притискаються одна до одної головами і посміхаються на камеру. Лілія зворушливо привітала її з днем народження і зізналася, що дуже вдячна за такого прекрасного чоловіка.
"Мама Таня! Кохана наша! З Днем Народження! Вдячна тобі безмежно... У мене найкращий чоловік! Здоров'я тобі, усмішок! А ми обіцяємо тебе тільки радувати))). Дико обіймаємо", - душевно написала Ребрик.
Лілія Ребрик показала свою свекруху (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Користувачі мережі зворушились такими "високими відносинами" свекрухи і невістки і приєдналися до привітань.
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