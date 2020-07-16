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Вдячна безмежно: Лілія Ребрик зворушила мережу ніжним фото зі свекрухою

Четвер 16 липня 2020 14:32
Вдячна безмежно: Лілія Ребрик зворушила мережу ніжним фото зі свекрухою
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Ведуча мило привітала маму чоловіка з днем народження

Телеведуча Лілія Ребрик успішна в роботі і щаслива у сімейному житті. Артистка часто показує свої щоденні будні з коханим чоловіком Андрієм Диким і їх двома дочками Діаною і Поліною, з якими вони відмінно проводять карантин на дачі. При цьому у неї також відмінні стосунки з батьками чоловіка - так, на новому фото ведуча зображена разом зі своєю свекрухою Тетяною.

На знімку жінки ніжно притискаються одна до одної головами і посміхаються на камеру. Лілія зворушливо привітала її з днем народження і зізналася, що дуже вдячна за такого прекрасного чоловіка.

"Мама Таня! Кохана наша! З Днем Народження! Вдячна тобі безмежно... У мене найкращий чоловік! Здоров'я тобі, усмішок! А ми обіцяємо тебе тільки радувати))). Дико обіймаємо", - душевно написала Ребрик.

Вдячна безмежно: Лілія Ребрик зворушила мережу ніжним фото зі свекрухою

Лілія Ребрик показала свою свекруху (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Користувачі мережі зворушились такими "високими відносинами" свекрухи і невістки і приєдналися до привітань.

  • Ліля, ти розумниця! Твоєї свекрухи дуже пощастило з такою невісткою!
  • Вітаю Вас і Вашу свекруху з святом. Благополуччя в родині і світу)
  • Вітаю, здоров'я і благополуччя
  • Свекрухи пощастило з невісткою. Вітаємо її. Здоров'я і всього доброго.
  • здорові Будьте щасливі і кохані!!!
  • Вітаємо з днем народження
  • Здорово ,коли у невістки і свекрухи взаєморозуміння і повагу одне до одного.....
  • Вітаю, величезного щастя!!!
  • Це чудово коли у невістки і свекрухи такі чудові відносини
  • Молодець, Лілія! Я за теплі та міцні стосунки між дорослими дітьми та батьками! Ви навіть зовні схожі. Взаємопорозуміння Вам як приклад для ваших донечок міцних сімейних стосунків!

Вдячна безмежно: Лілія Ребрик зворушила мережу ніжним фото зі свекрухою

Скріншот коментарів

Раніше Лілія Ребрик в ультраміні висловилася про хейт і поділилася рецептом боротьби з заздрісниками.

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