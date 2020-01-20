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Безупречна: Дженнифер Лопес восхитила стройным телом в роскошном платье на SAG Awards

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.01.2020 - 19:29
Безупречна: Дженнифер Лопес восхитила стройным телом в роскошном платье на SAG Awards
Дженнифе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Певица и актриса премию SAG Awards

Дженнифер Лопес, похоже, никогда не устанет блистать на светских мероприятиях. Церемония вручения наград от Премии Гильдии киноактеров состоялась вчера, 19 января, в Лос-Анджелесе. Она собрала огромное количество звезд первой величины, включая Николь Кидман, Хоакина Феникса, Скарлетт Йоханссон, Брэда Питта и других. Главные награды весьма предсказуемо унесли триумфаторы «Золотого глобуса». Так, Брэд Питт стал обладателем приза «Лучшая мужская роль второго плана» за «Однажды… в Голливуде», Дженнифер Энистон получила приз за лучшую женскую роль в сериале «Утреннее шоу», Хоакин Феникс («Джокер») и Рене Зеллвегер («Джуди») удостоились наград за роли первого плана. Сама Дженнифер оказалась в числе номинантов, что также весьма престижно.

Безупречна: Дженнифер Лопес восхитила стройным телом в роскошном платье на SAG AwardsБезупречна: Дженнифер Лопес восхитила стройным телом в роскошном платье на SAG Awards

Дженнифер блистает в новом роскошном образе (фото: instagram.com/jlo)

На красной дорожке 50-летняя знаменитость появилась в лаконичном наряде, выбрав проверенную классику. Черное платье с открытыми плечами и оголенной спиной подчеркнуло совершенное тело Дженнифер и сделало звезду зрительно макисмально стройной. Украшенное роскошными лентами и крупным бантом, который переходил в шлейф, платье выглядело достаточно простым, но в то же время роскошным. Наверняка этот наряд попадет в список лучших образов вечера! Дополнили лук изысканное колье, браслеты, кольца и серьги с бриллиантами. В руки Лопес взяла клатч квадратной формы с блестками. Последний штрих – макияж в бежевых оттенках и высокая вечерняя прическа с выпущенными прядями у лица.

Безупречна: Дженнифер Лопес восхитила стройным телом в роскошном платье на SAG AwardsДженнифер и Алекс (фото: instagram.com/jlo)

На ивенте красавица блистала в компании любимого мужчины – Алекс Родригес часто сопровождает свою будущую жену на различных церемониях. Бывший бейсболист выбрал наряд под стать Джннифер – фрак с синим отливом. Смотрелись они более чем гармонично.

«Что за ночь! Спасибо моим коллегам по актерам и @sagawards за мою номинацию на лучшую женскую роль второго плана для #HustlersMovie! Спасибо Алексу и моей невероятной команде за поддержку меня сегодня вечером!», – написала растроганная звезда в своем микроблоге.

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Новости Украины Дженнифер Лопес
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