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Бездоганна: Дженніфер Лопес вразила струнким тілом в розкішній сукні на SAG Awards

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.01.2020 - 19:29
Бездоганна: Дженніфер Лопес вразила струнким тілом в розкішній сукні на SAG Awards
Дженніфе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Співачка і актриса премію SAG Awards

Дженніфер Лопес, схоже, ніколи не втомиться блищати на світських заходах. Церемонія вручення нагород Премії Гільдії кіноакторів відбулася вчора, 19 січня, в Лос-Анджелесі. Вона зібрала величезну кількість зірок першої величини, включаючи Ніколь Кідман, Хоакіна Фенікса, Скарлетт Йоханссон, Бреда Пітта та інших. Головні нагороди досить передбачувано забрали тріумфатори «Золотого глобуса». Так, Бред Пітт став володарем призу «Краща чоловіча роль другого плану» за «Одного разу... в Голлівуді», Дженніфер Еністон отримала приз за кращу жіночу роль в серіалі «Ранкове шоу», Хоакін Фенікс («Джокер») і Рене Зеллвегер («Джуді») удостоїлися нагороди за ролі першого плану. Сама Дженніфер виявилася в числі номінантів, що також дуже престижно.

Бездоганна: Дженніфер Лопес вразила струнким тілом в розкішній сукні на SAG AwardsБездоганна: Дженніфер Лопес вразила струнким тілом в розкішній сукні на SAG Awards

Дженніфер блищить в новому розкішному образі (фото: instagram.com/jlo)

На червоній доріжці 50-річна знаменитість з'явилася в лаконічному вбранні, вибравши перевірену класику. Чорне плаття з відкритими плечима і оголеною спиною підкреслило досконале тіло Дженніфер і зробило зірку зорово макисмально стрункою. Прикрашене розкішними стрічками і великим бантом, який переходив в шлейф, плаття виглядало досить простим, але в той же час розкішним. Напевно це вбрання потрапить у список кращих образів вечора! Доповнили лук вишукане кольє, браслети, кільця і сережки з діамантами. В руки Лопес взяла клатч квадратної форми з блискітками. Останній штрих – макіяж в бежевих відтінках і висока вечірня зачіска з випущеними пасмами быля обличчя.

Бездоганна: Дженніфер Лопес вразила струнким тілом в розкішній сукні на SAG AwardsДженніфер і Алекс (фото: instagram.com/jlo)

На івенті красуня сяяла в компанії коханого – Алекс Родрігес часто супроводжує свою майбутню дружину на різних церемоніях. Колишній бейсболіст вибрав вбрання під стать Джнніфер – фрак з синім відливом. Виглядали вони більш ніж гармонійно!

«Що за ніч! Спасибі моїм колегам по акторам і @sagawards за мою номінацію на кращу жіночу роль другого плану для #HustlersMovie! Дякую Алексу і моєї неймовірній команді за підтримку мене сьогодні ввечері!», – написала розчулена зірка в своєму мікроблозі.

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Новини України Дженніфер Лопес
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