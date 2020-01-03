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Королева красных дорожек: Дженнифер Лопес блистает на кинофестивале в роскошном образе

Lite » Мода 03.01.2020 - 14:23
Королева красных дорожек: Дженнифер Лопес блистает на кинофестивале в роскошном образе
Дженнифе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Актриса удостоилась новой премии

Дженнифер Лопес не перестает радовать поклонников все новыми достижениями. Не успела она отметить все успехи 2019-го, как в начале 2020-го уже отправилась за новой наградой. Так, звезда посетила кинофестиваль Palm Springs Film Festival, где получила награду за роль в фильме «Стриптизерши».

«Спасибо @psfilmfest за лучшую награду! Сегодня вечером был волшебный вечер с командой Hustlers. Спасибо @LoreneScafaria за ваши добрые слова, вручающие мне награду!», – написала певица на своей странице.

Королева красных дорожек: Дженнифер Лопес блистает на кинофестивале в роскошном образеДженниер покорила сеть (фото: instagram.com/jlo)

На мероприятии Дженнифер появилась в роскошном наряде и стала, безусловно, звездой вечера. На ней было длинное платье с корсетом и внушительным шлейфом, сплошь покрытое яркими крупными розовыми розами. В довершение образа звезда подобрала серьги с бриллиантами и изумрудами, волосы уложила в изысканную прическу, а макияж, как и маникюр, сделала в нейтральных бежево-коричневых тонах.

Королева красных дорожек: Дженнифер Лопес блистает на кинофестивале в роскошном образеПевица получила очередную награду (фото: instagram.com/jlo)

На красной дорожке она позировала одна, а также в компании своего будущего мужа – Алекса Родригеса. Он для ивента выбрал классический черный костюм, белую рубашку и черный галстук. Смотрелись влюбленные невероятно гармонично и ярко, впрочем, как всегда.

Королева красных дорожек: Дженнифер Лопес блистает на кинофестивале в роскошном образеДженнифер и Алекс (фото: instagram.com/jlo)

Также на вечере отметились множество других звезд, включая Хоакина Феникса, Шарлиз Терон, Сальму Хайек, Рене Зеллвегер, Антонио Бандераса и Квентина Тарнтино.

Напомним, Новый год пара отметила также вместе, в компании детей от предыдущих браков и самых близких друзей. Дженнифер и Алекс опубликовали массу уютных семейных снимков на фоне елки, а также в ресторане, где компания встречала 2020-й год.

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