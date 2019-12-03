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Глаз не отвести: Дженнифер Лопес покорила совершенным телом в роскошном платье

Lite » Мода 03.12.2019 - 21:29
Глаз не отвести: Дженнифер Лопес покорила совершенным телом в роскошном платье
Дженнифе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Певица посетила премию Gotham Independent Film Awards

Дженнифер Лопес порадовала новым выходом в свет в вечернем наряде. Певица отправилась на церемонию награждения Gotham Independent Film Awards, которая состоялась 2-го декабря в Нью-Йорке. На ивент Лопес прибыла в компании своего любимого Алекса Родригеса. Но по красной ковровой дорожке прошлась одна. Для столь роскошной церемонии звезда выбрала не менее роскошный наряд.

Глаз не отвести: Дженнифер Лопес покорила совершенным телом в роскошном платье

Дженнифер Лопес в Ralph & Russo (instagram.com/jlo)

Эффектное платье от Ralph & Russo, расшитое блестками и украшенное по всему периметру перьями, легко сделало Дженнифер королевой вечера, подчеркнув тонкую талию и выдающиеся формы знаменитости. В завершение образа Лопес взяла в руки черный клатч, подобрала необычной формы серьги, а на ноги обула босоножки на высоком каблуке. Волосы ей убрали в высокую прическу, а макияж сделали с акцентом на глаза.

Глаз не отвести: Дженнифер Лопес покорила совершенным телом в роскошном платьеПевица блистает во всех смыслах (instagram.com/jlo)

Фото с ивента Дженнифер опубликовала на своей странице в Instagram, получив массу комплиментов от фолловеров. Также она показала еще один образ, не менее впечатляющий. Черно-золотистое платье от Saint Laurent с длинными рукавами-фонариками, оборкой по краю и высокой горловиной она примерила также для выхода в свет.

Оно было достаточно закрытое и скромное, но благодаря ткани с блестящими узорами смотрелось по-настоящему роскошно. Дополнили его черный ремень на талии с крупной пряжкой, массивные серьги, золотые кольца, а также сапоги на устойчивом каблуке. Волосы ей уложили легкой волной, а макияж сделали с коричневыми smoky.

Глаз не отвести: Дженнифер Лопес покорила совершенным телом в роскошном платье

Дженнифер просто роскошна! (instagram.com/jlo)

Своим неувядающим внешним видом 50-летняя звезда покорила не только красную дорожку, но и всю сеть. Поклонники по всему миру, а также светские и модные порталы не устают восхищаться красотой и очарованием певицы и актрисы.

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