Безумно красивые! Лилия Ребрик в роскошном платье сразила наповал выходом с мужем

Ведущая надела вечернее платье из тончайшего красного кружева
Лилия Ребрик и Андрей Дикий появляются на светских тусовках всегда вместе. Пара покоряет поклонников стильными выходами в свет - ведущая всегда выбирает роскошные наряды подчеркивающие ее фигуру, а хореограф рядом с красавицей-женой выглядит элегантно и лаконично. Так пара отправилась на свадьбу украинского дизайнера Елены Бернацкой, а фотоотчетом и трогательным видео с церемонии поделилась в Instagram.
Лилия блистала в красном платье из тончайшего кружева с "голой" спиной от украинского бренда Dominiss. Наяд в точности повторял все изгибы стройной фигуры теледивы.
Андрей предстал в классическом костюме с белой рубашкой и "бабочкой". Кстати, Лилия показала, что пиджак мужа – именной. "Я подписываю своему мужу смокинг, чтобы не перепутал", - сообщила она.
Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)
К слову, звездными гостями церемонии также стали коллеги Лилии – ведущий Гриигорий Решетник с женой Кристиной.
Проникнувшись атмосферой романтики, теледива с супругом запечатлела на камеру нежный поцелуй.
Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)
Поклонники Лилии по достоинству оценили ее роскошный наряд, а также искупали пару в комплиментах.
Скриншот комментариев
Ранее Лилия Ребрик в ярком воздушном платье покорила жизнерадостностью.