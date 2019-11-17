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Дико весело: Лилия Ребрик устроила пижамную фотосессию с мужем и дочками (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.11.2019 - 20:29
Дико весело: Лилия Ребрик устроила пижамную фотосессию с мужем и дочками (видео)
Лилия Ребрик поделилась новым видео (фото: пресс-служба)

Стильная ведущая показала веселое семейное видео в пижамах

Лилия Ребрик в очередной раз порадовала своих фанатов подробностями своей семейной жизни. Стильная ведущая демонстрирует отличный вкус везде. Так, например, теле-звезда устроила пижамную вечеринку у себя дома. Видео украинская селебрити опубликовала на своей странице в Instagram.

Также Лилия отметила, что ее семья присоединилась к благотворительному дню пижам, который первый раз в этом году отмечают в Украине.

"Проверено Фотосессия вчетвером- это всегда дико весело. Наша дикая семейка присоединяется к благотворительному дня пижам, который впервые состоится в Украине. Во вторник, 19 ноября, украинцев приглашают присоединиться к масштабной благотворительной акции в поддержку детей, проходящих длительное лечение, и их семей. "Всеукраинский день пижам" объединит звезд, лидеров мнений и всех желающих помочь в создании семейных комнат Рональда МакДональда в украинских больницах", - написала Ребрик под видео.

Лилия напомнила, что Фонд Дом Рональда МакДональда помогает родителям быть рядом со своими больными детьми во время прохождения лечения. С 2017 года Фонд строит и содержит в Украине Семейные Комнаты. Их открывают в государственных больницах и обустраивают всем необходимым для удовлетворения бытовых нужд семей. Родители детей, находящихся на лечении, могут отдохнуть в комфортных условиях, а дети - отвлечься от процедур, провести время вместе с близкими и почувствовать их поддержку.

"Для участия в акции нужно:19 ноября одеть вашу любимую пижаму. На работе, учебе или просто дома сделать фото в пижаме и опубликовать его в социальных сетях с хэштегом # ДеньПижам и передать вызов трем друзьям Поддержать открытие семейных комнат в больницах Украины: Сделать взнос на любую сумму по ссылке https://rmhc.org.ua/donate/. Присоединяйтесь и Вы. Результат фотосессии покажу обязательно",- написала телеведущая.

Напомним, что ранее Лилия Ребрик растрогала фанов нежностью с мужем.

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