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Сладкая парочка: Лилия Ребрик растрогала фанов нежностью с мужем

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.11.2019 - 13:06
Сладкая парочка: Лилия Ребрик растрогала фанов нежностью с мужем
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Стильная телеведущая вышла в свет вместе с супругом

Лилия Ребрик знает, как подобрать образ, чтобы выглядеть эффектно и стильно. Кроме того, недавно ведущая дала девушкам советы и даже наглядно продемонстрировала, как правильно фотографироваться, если вы в короткой юбке - с акцентом на ножки, конечно же! На днях же артистка совершила совместный выход в свет вместе с супругом Андреем Диким - пара побывала на презентации сериала "Папаньки 2", в котором Лиля снималась.

Актриса и телеведущая поделилась на своей странице в Instagram романтичным фото с любимым, которое вызвало волну умиления среди поклонников "дикой семейки". На снимке Андрей нежно целует жену в щеку, а та счастливо улыбается.

"Ой. Гарного вечора", - прокомментировала милый кадр Лилия.

Сладкая парочка: Лилия Ребрик растрогала фанов нежностью с мужем

Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик появилась на мероприятии в элегантном платье-халате бежевого цвета, подчеркнув талию поясом.

Сладкая парочка: Лилия Ребрик растрогала фанов нежностью с мужем

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Растроганные фолловеры оставили много теплых комментариев, восхищаясь этой "сладкой парочкой".

  • Дикусіки-любусіки!
  • Дикусічки мої. Ви найкращі.
  • Красивые,счастливые класс
  • Сладкая парочка....
  • Зацеловал уже муженек!!!!! Какой молодец!!!!!
  • Обожнюю Вас...Щастя та здоров'я Вам та Вашій сім'ї
  • Какие пупсики
  • Вы очень классные! Желаю здоровья и счастья всей вашей семье!
  • УДАЧИ!!!!!
  • Какие милые)

Сладкая парочка: Лилия Ребрик растрогала фанов нежностью с мужем

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Ранее Лилия Ребрик рассказала, какому цвету в одежде отдает предпочтение.

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Новости Украины Лилия Ребрикмужведущая
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