Шалено красиві! Лілія Ребрик в розкішному платті вбила наповал виходом з чоловіком

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча одягла вечірню сукню з найтоншого червоного мережива

Лілія Ребрик та Андрій Дикий з'являються на світських тусовках завжди разом. Пара підкорює шанувальників стильними виходами у світ - ведуча завжди вибирає розкішні вбрання які підкреслюють її фігуру, а хореограф поряд з красунею-дружиною виглядає елегантно і лаконічно. Так пара вирушила на весілля українського дизайнера Олени Бернацької, а фотозвітом і зворушливим відео з церемонії поділилася в Instagram.

Лілія блищала в червоному платті з найтоншого мережива з "голою" спиною від українського бренду Dominiss. Наяд в точності повторював всі вигини стрункої фігури теледіви.

Андрій постав у класичному костюмі з білою сорочкою і "метеликом". До речі, Лілія показала, що піджак чоловіка – іменний. "Я підписую своєму чоловікові смокінг, щоб не переплутав", - повідомила вона.

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

До речі, зірковими гостями церемонії також стали колеги Лілії – ведучий Гриигорий Решетник з дружиною Христиною.

Перейнявшись атмосферою романтики, теледіва з чоловіком показала на камеру ніжний поцілунок.

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники Лілії гідно оцінили її розкішне вбрання, а також скупали пару в компліментах.

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Які ви прекрасні

Найчарівніша!

Плаття – вау!

Плаття дуже красиве

Ви супер!

Красиві

Дуже красива пара

Ліля, красуня

Дикі, Ви супер!

Ви чудова пара, дуже красиві

Чарівна пара

Шалено красиві! Ви найчарівніша пара в світі

Скріншот коментарів

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