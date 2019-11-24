Шалено красиві! Лілія Ребрик в розкішному платті вбила наповал виходом з чоловіком

Ведуча одягла вечірню сукню з найтоншого червоного мережива
Лілія Ребрик та Андрій Дикий з'являються на світських тусовках завжди разом. Пара підкорює шанувальників стильними виходами у світ - ведуча завжди вибирає розкішні вбрання які підкреслюють її фігуру, а хореограф поряд з красунею-дружиною виглядає елегантно і лаконічно. Так пара вирушила на весілля українського дизайнера Олени Бернацької, а фотозвітом і зворушливим відео з церемонії поділилася в Instagram.
Лілія блищала в червоному платті з найтоншого мережива з "голою" спиною від українського бренду Dominiss. Наяд в точності повторював всі вигини стрункої фігури теледіви.
Андрій постав у класичному костюмі з білою сорочкою і "метеликом". До речі, Лілія показала, що піджак чоловіка – іменний. "Я підписую своєму чоловікові смокінг, щоб не переплутав", - повідомила вона.
Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)
До речі, зірковими гостями церемонії також стали колеги Лілії – ведучий Гриигорий Решетник з дружиною Христиною.
Перейнявшись атмосферою романтики, теледіва з чоловіком показала на камеру ніжний поцілунок.
Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)
Шанувальники Лілії гідно оцінили її розкішне вбрання, а також скупали пару в компліментах.
Скріншот коментарів
Раніше Лілія Ребрик у яскравому повітряному платті підкорила життєрадісністю.