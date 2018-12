"Безграничность": дочь Дженнифер Лопес сыграла главную роль в клипе мамы

Видео: Jennifer Lopez - Limitless from the Movie "Second Act" (Official Video)/Youtube

20 декабря певица и актриса Дженнифер Лопес представила на Youtube свой новый клип-манифест под названием Limitless ("Безграничность"). Это история о том, что путь к успеху может быть трудным, однако всегда важно верить в мечты.

Клип насыщенный спецэффектами и графикой, снят в красно-оранжевых тонах.

Для ее девятилетней дочери Лопес - Эммы эта работа стала актерским дебютом, а для ее мамы — режиссерским, поскольку впервые звезда сама срежиссировала видео.

Фото: дети Дженнифер Лопес Максимилиан и Эмма (instagram.com/jlo)

"Она оказалась настоящей актрисой, так прекрасно сыграла! Я так гордилась ею, глядя на то, как она снимается. Эта совместная работа над клипом очень нас сблизила", - поделилась впечатлениями от работы с дочерью Лопес во время интервью Джимми Фэллону.

Песня "Безграничность" является саундтреком к кинокартине "Начни сначала", в котором Джей Ло сыграет в главной роли. Фильм поступит в прокат уже в начале следующего года.

Слова песни "Безграничность":

Я больше не могу драться

И я больше не буду лгать

О всех истинах, которые я не могу игнорировать

Я не буду сражаться в этой войне

Припев

Я сказала себе, что должна стать другим человеком

Чтобы победить на войне, в которой я уже одержала победу

Да, я уже рассталась с выражением "Я никогда не сдамся"

Но посмотри на меня сейчас

Да, посмотри на меня, для меня нет преград (нет преград)

Посмотри на меня сейчас

Да, посмотри на меня, для меня нет преград (нет преград)

Да, посмотри на меня сейчас

Да, посмотри на меня, для меня нет преград

Куплет 2

Я женщина, которая рычит

Никто не распахивал предо мной двери

Да, я женщина, которая заявлет: "Я хочу большего"

Так что дай мне то, что я прошу

Припев

Я сказала себе, что должна стать другим человеком

Чтобы победить на войне, в которой я уже одержала победу

Да, я уже рассталась с выражением "Я никогда не сдамся"

Но посмотри на меня сейчас

Да, посмотри на меня, для меня нет преград (нет преград)

Посмотри на меня сейчас

Да, посмотри на меня, я безгранична

Читайте также о том, что комик Алан Карр спародировал откровенную фотографию певицы Дженнифер Лопес для глянца, и разместил фото в Instagram, сопроводив егобрутальными хэштегами.

Напомним раньше мы писали о том, что Дженнифер Лопес, заинтриговала снимоком в Instagram, на котором якобы продемонстрировала свое нижнее белье. Оказалось, что это ничто иное, чем просто элемент дизайнерских брюк..

Кроме того, мы писали о том, как знаменитости готовятся к Рождеству. Джей Ло, например, украсила елку очень необычным декором и поделилась снимками в соцсети.

"Я, ты, он, она": презентация новой романтической комедии от "Квартал 95" (видео:video.rbc.ua)