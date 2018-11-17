Джей Ло блеснула в откровенном наряде от украинского дизайнера (фото)

Фото: Дженнифер Лопес (instagram.com/jlo)

Фотографы якобы засняли Дженнифер в нижнем белье, но, как оказалось позже, это просто был элемент наряда

Знаменитая американская певица и звезда Голливуда Дженнифер Лопес, которая поразила сеть откровенным фото для глянца, якобы продемонстрировала недавно фотографам свое нижнее белье. Оказалось, что это ничто иное, чем просто элемент вызывающего тотал лука артистки, который для нее создала украинская дизайнер Наташа Зьнько. Фото с откровенным нарядом Джей Ло модельер запостила в свой Instagram.

Скриншот поста (instagram.com/natashazinko)

Съемки клипа вместе с DJ Khaled проходили в Лос-Анджелесе (США). В какой-то момент папарацци подумали, что Дженнифер случайно показала свое нижнее белье и решили воспользоваться этим, сделав серию фотоснимков. На кадрах видно, как певица поправляет резинку от трусиков. Однако,как выяснилось позже это был своеобразный наряд от украинского дизайнера Наташи Зинько, которая является супругой бизнесмена из Одессы Владимира Галантерника. Сейчас создательница провокационной одежды проживает и работает в Лондоне.

Фото с откровенным нарядом Джей Ло (instagram.com/natashazinko)

Стоит отметить, что работы Зинько не один раз были удостоены внимания голливудских селебрити и знаменитых исполнителей. Еще два года назад платье от одесситки одевала Бейонсе, в сентябре этого года лук от Зинько выгуляла британская певица Дуа Липа, а на днях образ, созданный украинкой, выбрала для своего нового клипа сама Дженнифер Лопес.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес похвасталась перед поклонниками своими шикарными формами.

Также мы писали о том, что Дженнифер Лопес похвасталась фигурой в бикини на своем дне рождении.

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