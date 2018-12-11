Звездные елки 2019: как Мадонна, Джей Ло и Кайли Дженнер готовятся к праздникам

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Знаменитости уже украсили свои дома к Рождеству и Новому году

Если к вам все еще не пришло рождественское настроение и планы на Новый год только в перспективе, предлагаем вам вдохновиться новогодними красавицами из звездных домов, возможно, именно они помогут настроится на предстоящие праздники.

Золотая ель

Одной из первых селебрети, которые поделились личными фото о том, как она готовится к предстоящим праздникам стала Кайли Дженнер - ее дом в этом году засверкал всеми оттенками золотого. Под рождественскую песню она показала на своей страничке в Instagram елку, украшенную в основном цвете праздника, который, согласно прогнозам и гороскопам принесет удачу в предстоящем году.

Видео: Елка в золотом трендовом оттенке от Кайли Дженнер (instagram.com/kyliejenner)

Елка с розами

Дженнифер Лопес оказалась самой щедрой на семейные фото с рождественским деревом. Украшать елочку помогала вся ее семья: ее бойфренд Алекс Родригес, и двойняшки - сын Макс и дочь Эмми.

Фото: Семейные фото Дженнифер Лопес (instagram.com/jlo)

В качестве декора актриса выбрала большие алые розы и шары, им в цвет. Верхушку елки украсила традиционная деталь — рождественская звезда.

Видео: Необычное решение - розы в качестве новогоднего декора (instagram.com/jlo)

Милый декор

Всего одной, но очень милой фотографией поделилась Мадонна. На ней ее дочь Эстер с обворожительной улыбкой украшает рождественскую елку простыми шарами. Действительно, дерево выглядит так, как будто его полностью украсил ребенок и это так мило.

Фото: Эстер Чикконе украшает дом к предстоящему Рождеству (instagram.com/madonna)

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