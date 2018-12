"Безмежність": дочка Дженніфер Лопес зіграла головну роль в кліпі мами

Відео: Jennifer Lopez - Limitless from the Movie "Second Act" (Official Video)/Youtube

20 грудня співачка і актриса Дженніфер Лопес представила на Youtube свій новий кліп-маніфест під назвою Limitless ("Безмежність"). Це історія про те, що шлях до успіху може бути важким, проте завжди важливо вірити у мрії.

Кліп насичений спецефектами і графікою, знятий в червоно-помаранчевих тонах.

Для її дев'ятирічної дочки Лопес - Емми ця робота стала акторським дебютом, а для її мами — режисерським, оскільки вперше зірка сама зрежисирувала відео.

Фото: діти Дженніфер Лопес Максиміліан і Емма (instagram.com/jlo)

"Вона виявилася справжньою актрисою, так чудово зіграла! Я так пишалася нею, дивлячись на те, як вона знімається. Ця спільна робота над кліпом дуже нас зблизила", - поділилася враженнями від роботи з дочкою Лопес під час інтерв'ю Джиммі Фэллону.

Пісня "Безмежність" є саундтреком до кінокартині "Почни спочатку", в якому Джей Ло зіграє в головній ролі. Фільм вийде в прокат вже на початку наступного року.

Слова пісні "Безмежність":

Я більше не можу битися

І я більше не буду брехати

Про всі істини, які я не можу ігнорувати

Я не буду битися в цій війні

Приспів

Я сказала собі, що повинна стати іншою людиною

Щоб перемогти на війні, в якій я вже здобула перемогу

Так, я вже розлучилася з виразом "Я ніколи не здамся"

Але подивися на мене зараз

Так, подивися на мене, для мене немає перешкод (немає перешкод)

Подивися на мене зараз

Так, подивися на мене, для мене немає перешкод (немає перешкод)

Так, подивися на мене зараз

Так, подивися на мене, для мене немає перешкод

Куплет 2

Я жінка, яка гарчить

Ніхто не відчиняв переді мною двері

Так, я жінка, яка заявляє: "Я хочу більшого"

Так що дай мені те, що я прошу

Приспів

Я сказала собі, що повинна стати іншою людиною

Щоб перемогти на війні, в якій я вже здобула перемогу

Так, я вже розлучилася з виразом "Я ніколи не здамся"

Але подивися на мене зараз

Так, подивися на мене, для мене немає перешкод (немає перешкод)

Подивися на мене зараз

Так, подивися на мене, я безмежна

