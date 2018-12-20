"Мои глаза": комик спародировал откровенный снимок Дженнифер Лопес

Фото: Дженнифер Лопес (instagram.com/jlo)

"Голое" фото Джей Ло для глянца не осталось не замеченным для известного западного пародиста

Английский комик Алан Карр (Alan Carr), который также является популярным телеведущим, не боится показаться смешным и часто пародирует известных личностей.

Так, недавно он повторил откровенный внешний вид певицы Дженнифер Лопес, о чем непременно поделился со своими подписчикам в Instagram, сопроводив фото брутальными хэштегами.

Так, на фото для журнала InStyle Лопес, которой скоро исполнится пятьдесят, предстала в полуобнаженном виде, прикрытая одной лишь накидкой. 42-летний комик очень насмешил публику, повторив этот гламурный снимок певицы с идеальными формами.

Фото: Коллаж РБК-Украина

Алан идентично обнажил свою фигуру для съемки журнала Heat, подражая снимку Джей Ло из издания InStyle.

Образ был скопирован с невероятной точностью. На фотографии Карр, точь-в-точь как Джей Ло, стоит в золотых туфлях на платформе и шпильках и прикрывает интимные места зеленой накидкой. Отметим только, что на голливудской звезде была надета платье-накидка от Valentino Haute Couture, полностью расшитым зелеными пайетками, а вот какой наряд использовал для съемок Алан — не известно.

Комик окончательно подчеркнул сходство с дивой серьгами, париком с длинными светлыми волосами и ярким макияжем.

"Я, конечно, могу ошибаться, но ты выгляшешь как Хлои Кардашьян...", "Ты лучший", "Круто", "Мне нравиться этот мужчина", "Всегда рад увидеть немного больше Алана, но не настолько!", "Это невероятно", "Мои глаза!!!", - прокомментировали фото подписчики комика.

Напомним раньше мы писали о том, что певица и звезда Голливуда Дженнифер Лопес, опубликовала снимок в Instagram, на котором якобы продемонстрировала свое нижнее белье. Оказалось, что это ничто иное, чем просто элемент дизайнерских брюк от украинского дизайнера Наташи Зинько.

Кроме того, мы писали о том, как знаменитости готовятся к Рождеству. Джей Ло, например, украсила елку очень необычным декором и поделилась снимками в соцсети.

Еще мы писали о том, что певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала о начале отношений и первом свидании со своим парнем бейсболистом Алексом Родригесом. Она призналась какое его признание покорило ее сердце.

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