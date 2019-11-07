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"Без макияжа еще моложе": Ольга Сумская очаровала естественной красотой

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Актриса насладилась солнечными осенними днями

Ольга Сумская - настоящий пример женственности и элегантной красоты, ведь с годами она становится лишь краше. 53-летняя актриса не раз восхищала поклонников цветущим внешним видом и подтянутой фигурой - к слову, это явно передается в генах, ведь у артистки две красавицы дочки! А недавно она также показала и свою маму - и многие фаны тут же отметили, что теперь понятно, в кого же она такая красивая.

При этом Ольга не боится показывать фото без макияжа и фильтров. На днях она насладилась прогулкой на свежем воздухе, ловя последние теплые и солнечные осенние деньки. Знаменитость решила обойтись без косметики и очаровала сеть нежными портретами, которые опубликовала на своей странице в Instagram.

Сумская позировала в серой спортивной кофте, с распущенными волосами и совсем без макияжа.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

"Ще трохи теплих, сонячних днів золотої осені дарує листопад!" - прокомментировала атмосферные кадры актриса.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Подписчики Ольги без устали осыпают ее комплиментами, восхищаясь ее природной красотой и эффектным видом.

  • Всегда красивая и молодая
  • Не перестаю, восхищаться красотой, просто нет слова, вы становитесь всё красивее
  • Вы просто богиня
  • Прекрасная
  • Без макияжа ещё моложе, ещё красивее, ещё милее
  • Сонячна красуня !!!
  • Вы очень красивая
  • Дуже теплі осінні фото
  • Как всегда, красавица!
  • Яка природна краса у Вас ,Оля
  • Девчонка
  • Олічка, така гармонія між вашою чарівною посмішкою, сонячним промінням, що плутається у волоссі золотистим листям, це чарівно! Осінь вам до лиця!

Скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)

Напомним, Ольга Сумская в старинной вышиванке заворожила красотой.

Также Ольга Сумская поразила откровениями о семейной жизни с Виталием Борисюком. Актриса призналась, что они оба изменяли друг другу, однако сумели сохранить любовь и семью.

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