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"Без макіяжу ще молодше": Ольга Сумська зачарувала природною красою

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Актриса насолодилася сонячними осінніми днями

Ольга Сумська - справжній приклад жіночності і елегантної краси, адже з роками вона стає лише гарнішою. 53-річна актриса не раз захоплювала шанувальників квітучим зовнішнім виглядом і підтягнутою фігурою - до речі, це явно передається в генах, адже у артистки дві красуні дочки! А нещодавно вона також показала свою маму - і багато фанів відразу ж відзначили, що тепер зрозуміло, в кого ж вона така гарна.

При цьому Ольга не боїться показувати фото без макіяжу і фільтрів. Днями вона насолодилася прогулянкою на свіжому повітрі, ловлячи останні теплі і сонячні осінні дні. Знаменитість вирішила обійтися без косметики і зачарувала мережу ніжними портретами, які опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Сумська позувала в сірій спортивній кофті, з розпущеним волоссям і зовсім без макіяжу.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

"Ще трохи теплих, сонячних днів золотої осені дарує листопад!" - прокоментувала атмосферні кадри актриса.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Підписники Ольги невтомно обсипають її компліментами, захоплюючись її природною красою і ефектним виглядом.

  • Завжди красива й молода
  • Не перестаю, захоплюватися красою, просто немає слова, ви стаєте все красивіше
  • Ви просто богиня
  • Прекрасна
  • Без макіяжу ще молодше, ще красивішою, ще миліша
  • Сонячна красуня !!!
  • Ви дуже гарна
  • Дуже теплі осінні фото
  • Як завжди, красуня!
  • Яка природна краса у Вас ,Олю
  • Дівчисько
  • Олічка, така гармонія між вашою чарівною посмішкою, сонячним промінням, що плутається у волоссі золотистим листям, це чарівно! Осінь вам до лиця!

Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)

Нагадаємо, Ольга Сумська у старовинній вишиванці заворожила красою.

Раніше Ольга Сумська вразила одкровеннями про сімейне життя з Віталієм Борисюком. Актриса зізналася, що вони обидва зраджували один одного, однак зуміли зберегти любов і сім'ю.

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