"Без макіяжу ще молодше": Ольга Сумська зачарувала природною красою

Ольга Сумська - справжній приклад жіночності і елегантної краси, адже з роками вона стає лише гарнішою. 53-річна актриса не раз захоплювала шанувальників квітучим зовнішнім виглядом і підтягнутою фігурою - до речі, це явно передається в генах, адже у артистки дві красуні дочки! А нещодавно вона також показала свою маму - і багато фанів відразу ж відзначили, що тепер зрозуміло, в кого ж вона така гарна.

При цьому Ольга не боїться показувати фото без макіяжу і фільтрів. Днями вона насолодилася прогулянкою на свіжому повітрі, ловлячи останні теплі і сонячні осінні дні. Знаменитість вирішила обійтися без косметики і зачарувала мережу ніжними портретами, які опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Сумська позувала в сірій спортивній кофті, з розпущеним волоссям і зовсім без макіяжу.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

"Ще трохи теплих, сонячних днів золотої осені дарує листопад!" - прокоментувала атмосферні кадри актриса.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Підписники Ольги невтомно обсипають її компліментами, захоплюючись її природною красою і ефектним виглядом.

Завжди красива й молода

Не перестаю, захоплюватися красою, просто немає слова, ви стаєте все красивіше

Ви просто богиня

Прекрасна

Без макіяжу ще молодше, ще красивішою, ще миліша

Сонячна красуня !!!

Ви дуже гарна

Дуже теплі осінні фото

Як завжди, красуня!

Яка природна краса у Вас ,Олю

Дівчисько

Олічка, така гармонія між вашою чарівною посмішкою, сонячним промінням, що плутається у волоссі золотистим листям, це чарівно! Осінь вам до лиця!

Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)

Нагадаємо, Ольга Сумська у старовинній вишиванці заворожила красою.

Раніше Ольга Сумська вразила одкровеннями про сімейне життя з Віталієм Борисюком. Актриса зізналася, що вони обидва зраджували один одного, однак зуміли зберегти любов і сім'ю.