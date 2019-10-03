"Бейонсе стайл": Тина Кароль показала ножки, которым позавидует любая модель

Тина Кароль не перестает восхищать поклонников своим новым роскошным образом, в котором она появилась в новой осенней фотосессии. Украинская певица позирует в пикантном и ультракоротком мини-платье яркого розового цвета. Платье на бретельках демонстрирует во всей красе зону декольте исполнительницы. Кстати, фотосъемка прошла в США. Кароль эффектно прошлась по улицам ночного города с тысячами огней.

Теперь же Кароль решила очаровать фанатов еще более ярким фото и деталями съемки. На новом опубликованном фото в центре внимания - ножки певицы. Тина покоряет действительно модельной внешностью: стройная, красивые формы и длинные ножки. На снимке исполнительница очаровательно улыбается.

Как обычно, Тина никак не подписала новое фото. Только укзала имя фотографа - Alina Symonenko.

Стильная Тина Кароль в розовом платье (фото: instagram.com/tina_karol)

Зато поклонники певицы поспешили засыпать ее восторженными комментариями и комплиментами.

“Любимые ножки”

“Когда сомой себе нравятся свои ноги”

“Но вы ведь не только на ноги смотрите, да?”

“Багиня ты”

“Бейонсе стайл”

“Слишком огненная”

“Нифига се, я б поцеловал каждый см ваших ножек”

“Я ж говорила, что будет жарко”

Скриншот комментариев: instagram.com/tina_karol

Также до этого Кароль уже показывала несколько фото с этой же съемки в США.

Стильная Тина Кароль в розовом платье (фото: instagram.com/tina_karol)

Ранее Тина Кароль растрогала снимком с сыном Вениамином. Певица общается с мальчиком по видеосвязи.