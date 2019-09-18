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Такие милые: Тина Кароль показала, как общается с 10-летним сыном

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.09.2019 - 11:31
Такие милые: Тина Кароль показала, как общается с 10-летним сыном
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица показала живущего в Великобритании сына-школьника

В последнее время украинская певица Тина Кароль стала более откровенной и раскованной. Артистка стала публиковать весьма откровенные и горячие фото в соцсетях, а также делиться о личном - так, недавно она поразила признанием, что после смерти мужа Евгения Огира в 2013 году у нее даже были мысли о суициде. Однако пережить страшное горе и жить дальше ей помог их сыночек Вениамин.

Сейчас мальчику уже 10 лет и он живет и учится в одной из школ в Великобритании. Из-за этого мама и сын видятся не так часто, как хотелось бы, поэтому они используют все возможные способы, чтобы побыть вместе. На своей странице Instagram в разделе сториз Тина опубликовала милый снимок, на котором показала, как они с Веней общаются по видеосвязи.

Тина запечатлена в машине и без макияжа, а ее подросший сыночек - в школьной форме с галстуком.

"В кожному новому дні беремо все найкраще в ідеалі", - прокомментировала кадр артистка.

Такие милые: Тина Кароль показала, как общается с 10-летним сыном

Фото: Тина Кароль показала сына Вениамина (instagram.com/tina_karol)

Фанаты неоднократно отмечали, что мальчик невероятно похож на своего покойного отца. А Кароль рассказывала, что они схожи не только внешне, но и характером и повадками.

"Веня — копия отца. В характере, поведении, чертах лица. Я всегда вижу своего мужа перед собой. Настолько они похожи, что порой сжимается сердце. Сложно, но я горжусь и радуюсь", - призналась певица.

Напомним, Тина Кароль удивила смелым фото с MARUV на Танцах со звездами 2019. Певица выступает в популярном шоу в роли ведущей и регулярно восхищает роскошными нарядами для эфиров.

Ранее Тина Кароль показала видео с репетиции во время подготовки к масштабным новогодним концертам.

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