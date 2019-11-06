"Бесстрашная партнерша": Остапчук впечатлил опасным трюком на репетиции Танцев со звездами 2019

Владимир Остапчук – один из ярких участников проекта Танцы со звездами 2019. Из эфира в эфир он старается удивить судейскую четверку не только новым танцем и сменой образов, но и профессиональным ростом в качестве танцора. В одиннадцатом прямом эфире проекта шоумен вместе со своей партнершей Илоной Гвоздевой и победителем прошлого сезона Игорем Ласточкиным станцевали зажигательное диско, но для следующего выпуска Вова готовит нечто действительно впечатляющее.

А пока шоумен опубликовал видео с репетиции к прошлому эфиру в Instagram. Вместе с парнершей Владимир оттачивал сложную поддержку – он перебросил Илону через голову.

"У меня самая бесстрашная партнёрша, но каждый раз перед этой поддержкой Илона Гвоздева крестилась. Игорь Ласточкин по праву чемпион и танцует нереально, но и Вова хочет кубок. Так что готовимся зажигать ламинат и на этой неделе", - пообещал ведущий.

Поклонники пары Вовы и Илоны признались, что сами переживали из-за сложной поддержки, но зрелище получилось действительно эффектным.

Храбрая девушка, что тут скажешь

Я тоже немного испугалась за Илону, но это было Крууууто!!!! Я за вас!

Жестячковий політ. Але було доволі круто

Сработали четко!!! Илонка бесстрашная!

Безумно крутая поддержка! Вы молодцы!

Аж самому захотілося спробувати когось так підкинути

Круто, молодцы. Желаю вам победы

Скриншот комментариев

Кстати, ведущий признался, что развод не повиляет на его трудоспособность и желание победить в шоу. Он готов работать с двойным усердием.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева (видео: YouTube/Танці з зірками)

Ранее Анна Ризатдинова показала репетицию экстремального трюка для одиннадцатого выпуска проекта Танцы со звездами 2019.