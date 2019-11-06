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"Бесстрашная партнерша": Остапчук впечатлил опасным трюком на репетиции Танцев со звездами 2019

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Ведущий показал эксклюзивное видео

Владимир Остапчук – один из ярких участников проекта Танцы со звездами 2019. Из эфира в эфир он старается удивить судейскую четверку не только новым танцем и сменой образов, но и профессиональным ростом в качестве танцора. В одиннадцатом прямом эфире проекта шоумен вместе со своей партнершей Илоной Гвоздевой и победителем прошлого сезона Игорем Ласточкиным станцевали зажигательное диско, но для следующего выпуска Вова готовит нечто действительно впечатляющее.

А пока шоумен опубликовал видео с репетиции к прошлому эфиру в Instagram. Вместе с парнершей Владимир оттачивал сложную поддержку – он перебросил Илону через голову.

"У меня самая бесстрашная партнёрша, но каждый раз перед этой поддержкой Илона Гвоздева крестилась. Игорь Ласточкин по праву чемпион и танцует нереально, но и Вова хочет кубок. Так что готовимся зажигать ламинат и на этой неделе", - пообещал ведущий.

Поклонники пары Вовы и Илоны признались, что сами переживали из-за сложной поддержки, но зрелище получилось действительно эффектным.

  • Храбрая девушка, что тут скажешь
  • Я тоже немного испугалась за Илону, но это было Крууууто!!!! Я за вас!
  • Жестячковий політ. Але було доволі круто
  • Сработали четко!!! Илонка бесстрашная!
  • Безумно крутая поддержка! Вы молодцы!
  • Аж самому захотілося спробувати когось так підкинути
  • Круто, молодцы. Желаю вам победы

Скриншот комментариев

Кстати, ведущий признался, что развод не повиляет на его трудоспособность и желание победить в шоу. Он готов работать с двойным усердием.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева (видео: YouTube/Танці з зірками)

Ранее Анна Ризатдинова показала репетицию экстремального трюка для одиннадцатого выпуска проекта Танцы со звездами 2019.

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