Беременные и грязные участницы Від пацанки до панянки 4 попрошайничали на улице

Каблуки, платья и изысканное воспитание – именно так себе многие представляют обучение в Школе леди. Но в четвертом сезоне реалити Від пацанки до панянки вместо уроков хороших манер «пацанки» столкнулись с настоящим хардкором! Девушек заставили попрошайничать.

– Хотя это и не метод заработка, что мы и показали в реалити, наша цель была в другом. «Пацанки» не понаслышке знают, что такое равнодушие и безразличие окружающих. Многие из них испытали это на себе, будучи маленькими, – говорит руководитель проекта Ксения Бабенко. – Девушки не доверяют чужим. Но ведь не все люди плохие. Большинство – отзывчивые и добрые. Во время этого испытания они должны были либо подтвердить свои убеждения, либо их опровергнуть. Ведь чтобы стать сильными и независимыми, нужно почувствовать, как это – быть слабыми.

«Пацанок» отправили перевоплощаться в салон красоты. Они размечтались, что выйдут оттуда принцессами с длинными ресницами, маникюром и педикюром. Но их превратили в нищенок.

– Все наши участницы агрессивные и жестокие, но при этом каждая из них мечтает о гармоничных и настоящих отношениях, уюте и добром отношение к себе. Как можно рассчитывать на добро, если сама сеешь сплошное зло? – говорит директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Как чувствуют себя люди, на головы которых летит сплошная обида? Поэтому мы преподали ученицам жесткий урок – перевоплощение в попрошаек и отношение к ним прохожих. Кто-то это воспринял, как роль в театре, а кто-то почувствовал настоящую боль и сделал выводы.

– Я не могу попрошайничать, – признается «беременная» Юля #Бандитка Чигринец. – Мне было очень стыдно клянчить деньги. Чувствовала себя ужасно. Можно же пойти работать. Да и мы ведь обманывали людей. Я не была в положении, а прохожие мне верили и давали «на роды».

А вот «цыганка» Вика #Боксерша Алехина чуть не провалила испытание.

– Сначала, думала, это будет весело, – вспоминает «пацанка». – Оказалось, что нет. Люди на тебя косо смотрят, обходят десятой дорогой. Я так расстроилась, что начала плакать.

Смогут ли «пацанки» довериться чужим людям? – узнаете в понедельник в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.