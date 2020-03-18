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Провокация в деле: зачем участницам Від пацанки до панянки 4 подбрасывают алкоголь

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.03.2020 - 16:39
Провокация в деле: зачем участницам Від пацанки до панянки 4 подбрасывают алкоголь
Фото: Новый канал

Честное признание педагогов Школы леди о провокациях на проекте

У каждой участницы реалити Нового канала Від пацанки до панянки 4 есть проблемы с алкоголем. Если девушки пьют, то до поросячьего визга. Это показала и пятая неделя проекта, когда «пацанки» провалили последнее испытание. По задумке, они должны были пройти своеобразную «полосу препятствий» из жизни современной женщины. Но найденные шампанское, пиво и коньяк сломали все планы.

– Конечно, алкоголь – это провокация от нас, – призналась директор Школы леди Татьяна Мокриди. – На пятой неделе девушки уже должны уметь выстоять перед соблазном выпить.

Но они не устояли. Поведение «пацанок» огорчило педагогов настолько, что те не захотели больше их видеть. Но почему, зная о проблемах с алкоголем у девушек, педагоги специально дают им спиртное?

Провокация в деле: зачем участницам Від пацанки до панянки 4 подбрасывают алкоголь

– В реальной жизни никто не будет прятать от них алкоголь, – говорит первый заместитель директора Школы леди Катерина Виноградова. – Крепкие напитки доступны везде и всегда. Также найдутся «друзья», которые предложат выпить. Просто изолировать учениц от алкоголя – не выход. Мы хотим, чтобы девушки сознательно могли не поддаваться этому соблазну или хотя бы научились ограничиваться одним бокалом легкого вина.

Научатся ли «пацанки» сдерживать себя и не напиваться – смотрите каждый понедельник в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

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