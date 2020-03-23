Вагітні і брудні учасниці Від пацанки до панянки 4 жебракували на вулиці

Підбори, плаття і вишукане виховання – саме так собі багато представляють навчання в Школі леді. Але в четвертому сезоні реаліті Від пацанки до панянки замість уроків хороших манер «пацанки» зіткнулися з цим хардкором! Дівчат примусили жебракувати.

– Хоча це й не метод заробітку, що ми і показали в реаліті, наша мета була в іншому. «Пацанки» не з чуток знають, що таке байдужість оточуючих. Багато хто з них відчув це на собі, коли був маленьким, – говорить керівник проекту Ксенія Бабенко. – Дівчата не довіряють чужим. Але ж не всі люди погані. Більшість – чуйні та добрі. Під час цього випробування вони мали або підтвердити свої переконання, або їх спростувати. Адже щоб стати сильними і незалежними, треба відчути, як це – бути слабкими.

«Пацанок» відправили перевтілюватися у салон краси. Вони мріяли, що вийдуть звідти принцесами з довгими віями, манікюром і педикюром. Але їх перетворили на жебрачок.

– Усі наші учасниці агресивні й жорстокі, але при цьому кожна з них мріє про гармонійні і справжні стосунки, затишок і добре ставлення до себе. Як можна розраховувати на добро, якщо сама сієш суцільне зло? – каже директор Школи леді Тетяна Мокріді. – Як почуваються люди, на голови яких летить суцільна образа? Тому ми дали ученицям жорсткий урок – перевтілення у жебрачок і ставлення до них перехожих. Хтось це сприйняв, як роль у театрі, а хтось відчув справжній біль і зробив висновки.

– Я не можу жебракувати, – зізнається «вагітна» Юля #Бандитка Чигринець. – Мені було дуже соромно клянчити гроші. Почувалася жахливо. Можна ж піти працювати. Та й ми обманювали людей. Я не була при надії, а перехожі мені вірили й давали «на пологи».

А ось «циганка» Віка #Боксерша Альохіна мало не провалила випробування.

– Спочатку, думала, це буде весело, – згадує «пацанка». – Виявилося, що ні. Люди на тебе косо дивляться, обходять десятою дорогою. Я так засмутилася, що почала плакати.

Чи зможуть «пацанки» довіритися чужим людям? – дізнаєтеся у понеділок о 19:00 в реаліті «Від пацанки до панянки» на Новому каналі.