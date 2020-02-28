Беременная возлюбленная Илона Маска в ярком образе показала заметно округлившиеся формы

Возлюбленная Илона Маска, 31-летняя певица Граймс (Grimes) в начале января 2020 года заявила о своей беременности. При этом поначалу поклонники достаточно эпатажной исполнительницы с украинскими корнями не верили ей. И подумали, что таким образом она привлекает их внимание к новой песней или альбому. Однако неверие поклонников возмутило певицу. И позже она однозначно подтвердила сказанное — да, она беременна. С тех пор Граймс (Клэр Буше) регулярно постит фото, демонстрируя свой округлившийся животик. Новый снимок певицы получился не менее ярким.

На новом фото Grimes решила хотя бы частично отойти от эпатажа. И показала кадр из более привычной домашней обстановки. Девушка сделала селфи своего отражения в зеркале. Исполнительница позирует в длинном кружевном платье сиреневого оттенка. Образ довершают серые ботинки на экстремально высокой платформе, а также рюкзак и маленькая черная сумочка на цепочке.

Волосы кислотно-рыжего оттенка певица собрала в тугой хвост на затылке. Однако на новом фото ее можно не узнать. В глаза также бросаются длинные острые ногти исполнительницы — ее любимый “бьюти-аксессуар”. Достаточно непривычно видеть Grimes без экстремального мейкапа.

Беременная Граймс (фото: instagram.com/grimes)

Кстати, в своих предыдущих интервью Граймс удивила поклонниками планами на будущее, когда на свет родится ее первенец. Молодая мама хочет, чтобы малыш сам определился кто он — мальчик или девочка. Поэтому Grimes не будет его как-то “гендерно идентифицировать”. А растить малыша она собирается в лесу. После родов исполнительница планирует переехать к своему дедушке за город, чтобы ребенок рос вдали от соблазнов.

Напомним, что 31-летняя Граймс станет мамой впервые. А вот для Илона Маска это будет уже шестой ребенок. Всемирно известный предприниматель и основатель компании Tesla воспитывает пятерых детей от предыдущих отношений.

Первая супруга Маска, писательница Жюстин Уилсон, училась с ним в одном университете в Канаде. Пара расписалась в 2000 году, и у них родилось пятеро детей. У Илона и Жюстин были весьма напряженные отношения. В 2008 году Уилсон узнала о романе Маска с британской актрисой Талулой Райли. После чего женщина подала на развод.

Через два года, в 2010 году Маск и Райли поженились. Но уже в 2012 году развелись… И вновь поженились в 2013-м! Все же в марте 2016 года Маск и Райли вновь подали заявления на развод и разошлись окончательно.

А вот о новом романе Маска с певицей Граймс СМИ заговорили в 2018 году. Тогда миллиардер и эпатажная исполнительница пришли под руку на красную дорожку Met Gala в Нью-Йорке.

Илона Маск и Клэр Буше (Grimes)

Поклонники и Маска, и Клэр Буше долгое время не верили в серьезность этих отношений. И думали, что их выход — это, скорее, пиар. Однако близкое окружение пары уверяло СМИ — у Илона и Клэр все серьезно. А осенью 2018 году Буше даже заметили на прогулке с Маском и его детьми.

Теперь же сомнений в серьезности их отношений не остается. Тем не мене за все время после объявления о беременности Илон Маск так и не прокомментировал эту новость. Более того, его с певицей не видели на каких-то публичных мероприятиях. Или хотя бы на прогулке вместе.