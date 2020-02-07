Фотограф из Украины сняла 71-летнюю маму Илона Маска в стильной фотосессии для Google

Мэй Маск (фото: instagram.com/mayemusk)

Женщина позирует в стильных повседневных образах

Мама всемирно известного миллиардера, основателя компаний SpaceX и Tesla, члена Лондонского королевского общества Илона Маска вновь поразила поклонников своим удивительным чувством стиля и “вечной молодостью”. 71-летняя Мэй Маск покорила очередной fashion-съемкой. Доказав, что возраст - это всего лишь цифра. Примечательно, что за фотосет отвечала фотограф из Украины Саша Самсонова, известная также сотрудничеством с семьей Кадашьян-Дженнер.

Так, Мэй Маск стала лицом новой линейки продукции Google ATAP. Модель предстала в стильной съемке, демонстрируя новинки компании, которые помогают “совладать” с технологиями в повседневной жизни - удобный рюкзак, одежда с различными разъемами и многофункциональными карманами. Примечательно, что за разработку новой коллекции компания Google обратилась к дому моды SAINT LAURENT, а также компании Levi's.

Мама Илона Маска Мэй в объективе украинского фотографа Саши Самсоновой (фото: instagram.com/sashasamsonova)

71-летняя модель позирует в стильных повседневных образах. К примеру, черные кожаные брюки (тренд 2020 года), объемная белая рубашка, а также джинсовая куртка. На ногах - удобные белые ботинки.

Седые волосы миссис Маск аккуратно зачесаны в мужскую стрижку. А макияж сделан с акцентом на губы с помадой цвета бордо.

Фото: instagram.com/googleatap

Отметим, что мама Илона Маска уже больше 50 лет работает в качестве модели. Женщина также позировала для обложки журнала Time. В дополнение к модельному бизнесу, она продолжала свою деятельность в сфере диетологии. Как диетолог, она читала лекции во всех провинциях Канады и 39 американских штатах, вела частную практику.

А вот Саша Самсонова - фотограф из Украины, которая несколько лет как живет в Лос-Анджелесе. Девушка получила известность благодаря сотрудничеству с сестрами Кардашьян-Дженнер, которые доверяют украинке съемки для глянцев и рекламных кампаний. Также в объектив Самсоновой попадали бурлеск-дива Дита фон Тин, актриса Джессика Альба и многие другие всемирно известные знаменитости.

Напомним, ранее возлюбленная Илона Маска бесповоротно подтвердила беременность: опубликовано фото.