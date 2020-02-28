Вагітна кохана Ілона Маска в яскравому образі показала помітно округлі форми

Кохана Ілона Маска, 31-річна співачка Граймс (Grimes) на початку січня 2020 року заявила про свою вагітність. При цьому спочатку шанувальники досить епатажної виконавиці з українськими корінням не вірили їй. І подумали, що таким чином вона привертає їх увагу до нової пісні або альбому. Однак невіра шанувальників обурила співачку. І пізніше вона однозначно підтвердила сказане — так, вона вагітна. З тих пір Граймс (Клер Буше) регулярно постить фото, демонструючи свій кругленький животик. Новий знімок співачки вийшов не менш яскравим.

На новому фото Grimes вирішила хоча б частково відійти від епатажу. І показала кадр із більш звичної домашньої обстановки. Дівчина зробила селфі свого відображення в дзеркалі. Співачка позує у довгій мережаній сукні бузкового відтінку. Довершують образ сірі черевики на екстремально високій платформі, а також рюкзак і маленька чорна сумочка на ланцюжку.

Волосся кислотно-рудого відтінку співачка зібрала в тугий хвіст на потилиці. Проте на новому фото її можна не впізнати. В очі також кидаються довгі гострі нігті виконавиці — її улюблений "б'юті-аксесуар". Досить незвично бачити Grimes без екстремального мейкапу.

Вагітна Граймс (фото: instagram.com/grimes)

До речі, у своїх попередніх інтерв'ю Граймс здивувала шанувальниками планами на майбутнє, коли на світ народиться її первісток. Молода мама хоче, щоб малюк сам визначився, хто він — хлопчик чи дівчинка. Тому Grimes не буде його як "гендерно ідентифікувати". А ростити малюка вона збирається в лісі. Після пологів виконавиця планує переїхати до свого дідуся за місто, щоб дитина росла далеко від спокус.

Нагадаємо, що 31-річна Граймс стане мамою вперше. А ось для Ілона Маска це буде вже шоста дитина. Всесвітньо відомий підприємець і засновник компанії Tesla виховує п'ятьох дітей від попередніх стосунків.

Перша дружина Маска, письменниця Жюстін Вілсон, вчилася з ним в одному університеті в Канаді. Пара розписалася в 2000 році, і у них народилося п'ятеро дітей. У Ілона і Жюстін були досить напружені відносини. У 2008 році Вілсон дізналася про роман Маска з британською актрисою Талулою Райлі. Після чого жінка подала на розлучення.

Через два роки, у 2010 році Маск і Райлі одружилися. Але вже в 2012 році розлучилися... І знову одружилися у 2013-му! Все ж у березні 2016 року Маск і Райлі знову подали заяви на розлучення і розійшлися остаточно.

А ось про новий роман Маска зі співачкою Граймс ЗМІ заговорили в 2018 році. Тоді мільярдер і епатажна виконавиця прийшли під руку на червону доріжку Met Gala в Нью-Йорку.

Ілона Маск і Клер Буше (Grimes)

Шанувальники і Маска, і Клер Буше довгий час не вірили у серйозність цих відносин. І думали, що їх вихід — це швидше піар. Однак близьке оточення пари уверало ЗМІ — у Ілона і Клер все серйозно. А восени 2018 році Буше навіть помітили на прогулянці з Маском і його дітьми.

Тепер же сумнівів у серйозності їхніх відносин не залишається. Тим не менше за весь час після оголошення про вагітність Ілон Маск так і не прокоментував цю новину. Більш того, його з співачкою не бачили на якихось публічних заходах. Або хоча б на прогулянці разом.